https://ria.ru/20241102/voronov-1981459094.html

Обвиняемый в коррупции экс-мэр Нового Уренгоя подал заявку на участие в СВО

Обвиняемый в коррупции экс-мэр Нового Уренгоя подал заявку на участие в СВО - РИА Новости, 02.11.2024

Обвиняемый в коррупции экс-мэр Нового Уренгоя подал заявку на участие в СВО

Бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, которому вменяют получение крупной взятки, подал заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России, РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T04:45

2024-11-02T04:45

2024-11-02T06:16

происшествия

новый уренгой

москва

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, которому вменяют получение крупной взятки, подал заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России, сообщил РИА Новости управляющий партнер Адвокатского бюро "Земчихин и партнеры", адвокат Вячеслав Земчихин, представляющий интересы Воронова на стадии следствия. Ранее Басманный райсуд продлил Воронову арест до 1 декабря. Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона. "Мой доверитель, бывший заместитель губернатора ЯНАО Воронов Андрей Валерьевич, являющийся обвиняемым по уголовному делу, ранее выразивший желание подписать контракт с министерством обороны для участия в СВО, в четверг подал соответствующее заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России", - сказал адвокат. Земчихин добавил, что его доверитель является настоящим патриотом своей родины и "искренне полагает, что сможет принести пользу своей стране на поле боя, вместо нахождения в следственном изоляторе". По словам защитника, данная инициатива полностью основана на действующем законодательстве. "Мы не видим препятствий для ее реализации", - заключил Земчихин. От иных комментариев по уголовному делу он воздержался. В конце августа при рассмотрении ходатайства следствия в Басманном суде Москвы о продлении меры пресечения Воронов заявил о своем желании пойти на СВО. Он добавил, что владеет многими видами оружия, рукопашным боем и что у него отличное здоровье. Воронов заверил суд, что его просьба не является желанием уйти от ответственности по уголовному делу. Обвиняемый пояснил, что у него с самого начала проведения специальной военной операции было желание попасть туда, но из-за рабочей деятельности это ему реализовать не удалось. Ранее Басманный райсуд продлил Воронову арест до 1 декабря. По версии следствия, Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона. Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки. Воронов 28 июня объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.

https://ria.ru/20240918/peskov-1973361962.html

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происшествия, новый уренгой, москва