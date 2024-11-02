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"До 20 января". В США рассказали, чего Трамп может потребовать от России - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:50 02.11.2024 (обновлено: 09:01 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/volker-1981453252.html
"До 20 января". В США рассказали, чего Трамп может потребовать от России
"До 20 января". В США рассказали, чего Трамп может потребовать от России - РИА Новости, 02.11.2024
"До 20 января". В США рассказали, чего Трамп может потребовать от России
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от президента России Владимира Путина отвести... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T01:50
2024-11-02T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
курт волкер
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от президента России Владимира Путина отвести войска с Украины, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодежи."Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января", — сказал он.Как утверждает Волкер, Трамп не захочет нести репутационные издержки из-за военного поражения Украины. Экс-президент якобы может поступить так же, как в случае с Афганистаном, когда Трамп отказывался выводить американские войска, несмотря на очевидную необходимость такого шага.Раннее Трамп неоднократно утверждал, что находится в хороших отношениях с Путиным и сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации в случае своей победы на ноябрьских выборах в США.При этом, как сообщала газета The Wall Street Journal, Трамп заявлял, что в период своего президентства якобы угрожал Путину "нанести удар по центру Москвы", если Россия "нацелится" на Украину". Президент России, в свою очередь, сообщил, что не помнит такого разговора с экс-президентом США и предложил не относиться серьезно к заявлениям такого рода.Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что русофобский курс США сохранится вне зависимости от исхода президентских выборов. По его словам, Москва будет готова к диалогу с Вашингтоном если и когда американцы продемонстрируют серьезность намерений договариваться по-честному, на основе уважения интересов друг друга и принципа взаимности.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Соперником Трампа на них станет действующий вице-президент Камала Харрис — она баллотируется от Демократической партии.
https://ria.ru/20241101/tramp-1981274203.html
https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, курт волкер, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Курт Волкер, Выборы президента США — 2024
"До 20 января". В США рассказали, чего Трамп может потребовать от России

Курт Волкер: Трамп может потребовать от России отвода войск с Украины

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от президента России Владимира Путина отвести войска с Украины, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодежи.
"Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января", — сказал он.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах
1 ноября, 08:59
Как утверждает Волкер, Трамп не захочет нести репутационные издержки из-за военного поражения Украины. Экс-президент якобы может поступить так же, как в случае с Афганистаном, когда Трамп отказывался выводить американские войска, несмотря на очевидную необходимость такого шага.
Раннее Трамп неоднократно утверждал, что находится в хороших отношениях с Путиным и сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации в случае своей победы на ноябрьских выборах в США.
При этом, как сообщала газета The Wall Street Journal, Трамп заявлял, что в период своего президентства якобы угрожал Путину "нанести удар по центру Москвы", если Россия "нацелится" на Украину". Президент России, в свою очередь, сообщил, что не помнит такого разговора с экс-президентом США и предложил не относиться серьезно к заявлениям такого рода.
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что русофобский курс США сохранится вне зависимости от исхода президентских выборов. По его словам, Москва будет готова к диалогу с Вашингтоном если и когда американцы продемонстрируют серьезность намерений договариваться по-честному, на основе уважения интересов друг друга и принципа взаимности.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Соперником Трампа на них станет действующий вице-президент Камала Харрис — она баллотируется от Демократической партии.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 16:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинКурт ВолкерВыборы президента США — 2024
 
 
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