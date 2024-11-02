https://ria.ru/20241102/volker-1981453252.html

"До 20 января". В США рассказали, чего Трамп может потребовать от России

"До 20 января". В США рассказали, чего Трамп может потребовать от России - РИА Новости, 02.11.2024

"До 20 января". В США рассказали, чего Трамп может потребовать от России

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от президента России Владимира Путина отвести... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T01:50

2024-11-02T01:50

2024-11-02T09:01

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курт волкер

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от президента России Владимира Путина отвести войска с Украины, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодежи."Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января", — сказал он.Как утверждает Волкер, Трамп не захочет нести репутационные издержки из-за военного поражения Украины. Экс-президент якобы может поступить так же, как в случае с Афганистаном, когда Трамп отказывался выводить американские войска, несмотря на очевидную необходимость такого шага.Раннее Трамп неоднократно утверждал, что находится в хороших отношениях с Путиным и сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации в случае своей победы на ноябрьских выборах в США.При этом, как сообщала газета The Wall Street Journal, Трамп заявлял, что в период своего президентства якобы угрожал Путину "нанести удар по центру Москвы", если Россия "нацелится" на Украину". Президент России, в свою очередь, сообщил, что не помнит такого разговора с экс-президентом США и предложил не относиться серьезно к заявлениям такого рода.Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что русофобский курс США сохранится вне зависимости от исхода президентских выборов. По его словам, Москва будет готова к диалогу с Вашингтоном если и когда американцы продемонстрируют серьезность намерений договариваться по-честному, на основе уважения интересов друг друга и принципа взаимности.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Соперником Трампа на них станет действующий вице-президент Камала Харрис — она баллотируется от Демократической партии.

https://ria.ru/20241101/tramp-1981274203.html

https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html

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