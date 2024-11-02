https://ria.ru/20241102/vokal-1981455229.html

Московский певец приехал добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

Московский певец приехал добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль - РИА Новости, 02.11.2024

Московский певец приехал добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

Артист Академического хора Московского метрополитена ушел добровольцем на спецоперацию и создал с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль, об этом он сам РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T02:46

2024-11-02T02:46

2024-11-02T11:12

специальная военная операция на украине

сво

военнослужащие

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981478088_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8254a3cb9da81f7d95ede41b061d3d4e.jpg

СКАДОВСК (Херсонская область), 2 ноя — РИА Новости. Артист Академического хора Московского метрополитена ушел добровольцем на спецоперацию и создал с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль, об этом он сам рассказал РИА Новости. На данный момент в вокально-инструментальном ансамбле специального назначения 70-й дивизии "Херсонский шторм" группировки войск "Днепр" два солиста — бывшие бойцы штурмового подразделения с позывными Маэстро и Абакан. У каждого из них до начала СВО было музыкальное прошлое: Маэстро работал в Академическом хоре Московского метрополитена, а Абакан был автором-исполнителем собственных песен. С началом СВО оба артиста стали добровольцами и подписали контракты с министерством обороны. "Моих коллег призвали по мобилизации, я ждал повестку — не дождался. Подумал, что, ну, безобразие же — мои здесь, а я там, — пошел следом сам", — рассказал РИА Новости Маэстро, объясняя мотивацию стать добровольцем. В репертуаре артистов много классических композиций времен Великой Отечественной войны. Вдохновляясь ими, военнослужащие пишут собственные песни об СВО, содержание которых основано на личном боевом опыте дуэта. Именно поэтому они близки своей аудитории — простым бойцам. "Пока нас двое. Надеемся, что в будущем нас будет больше. Мы в самом начале пути. Это наш дебютный был концерт, дебютное выступление. Решение (создать ансамбль. — Прим. ред.) было принято командиром дивизии после того, как он услышал песню о 70-й дивизии", — рассказал о старте творческого пути Маэстро. Первое выступление коллектива прошло в подземном госпитале. Раненые несколько раз вызывали ансамбль на бис. "Херсонский шторм" планирует и дальше давать концерты для подразделений группировки "Днепр". "Мне кажется, мы находим те слова, которые дойдут для ребят. И песни, которые мы пишем, они, в общем-то, здесь и написаны все. <...> Мы — штурмовики. Мы точно так же "скакали" с пацанами по передовой. Все это нам знакомо, все это не выдумано. Все это в итоге стало песнями и стихами", — добавил военнослужащий с позывным Маэстро. Военнослужащие признались РИА Новости, что мечтают выступить в Кремле, а Маэстро хочет спеть с его бывшим художественным руководителем и главным дирижером Академического хора Московского метрополитена Борисом Таракановым. "Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И плох тот артист, который не мечтает выступить в Кремле", — смеясь, рассказали о планах военнослужащие.

https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980773135.html

https://ria.ru/20240622/kontsert-spektakl-1954795155.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вокально-инструментальный ансамбль дивизии "Херсонский шторм" о дебютном выступлении в зоне СВО "Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И плох тот артист, который не мечтает выступить в Кремле". Артист Академического хора Московского метрополитена ушел добровольцем на СВО и создал с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль спецназначения 70-й дивизии "Херсонский шторм" группировки войск "Днепр". "Маэстро" рассказал РИА Новости, что в частичную мобилизацию не дождался повестку, подумал, что это "безобразие" и пошел добровольцем. 2024-11-02T02:46 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сво, военнослужащие, херсонская область