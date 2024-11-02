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Московский певец приехал добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль - РИА Новости, 02.11.2024
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02:46 02.11.2024 (обновлено: 11:12 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/vokal-1981455229.html
Московский певец приехал добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль
Московский певец приехал добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль - РИА Новости, 02.11.2024
Московский певец приехал добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль
Артист Академического хора Московского метрополитена ушел добровольцем на спецоперацию и создал с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль, об этом он сам РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T02:46
2024-11-02T11:12
специальная военная операция на украине
сво
военнослужащие
херсонская область
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СКАДОВСК (Херсонская область), 2 ноя — РИА Новости. Артист Академического хора Московского метрополитена ушел добровольцем на спецоперацию и создал с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль, об этом он сам рассказал РИА Новости. На данный момент в вокально-инструментальном ансамбле специального назначения 70-й дивизии "Херсонский шторм" группировки войск "Днепр" два солиста — бывшие бойцы штурмового подразделения с позывными Маэстро и Абакан. У каждого из них до начала СВО было музыкальное прошлое: Маэстро работал в Академическом хоре Московского метрополитена, а Абакан был автором-исполнителем собственных песен. С началом СВО оба артиста стали добровольцами и подписали контракты с министерством обороны. "Моих коллег призвали по мобилизации, я ждал повестку — не дождался. Подумал, что, ну, безобразие же — мои здесь, а я там, — пошел следом сам", — рассказал РИА Новости Маэстро, объясняя мотивацию стать добровольцем. В репертуаре артистов много классических композиций времен Великой Отечественной войны. Вдохновляясь ими, военнослужащие пишут собственные песни об СВО, содержание которых основано на личном боевом опыте дуэта. Именно поэтому они близки своей аудитории — простым бойцам. "Пока нас двое. Надеемся, что в будущем нас будет больше. Мы в самом начале пути. Это наш дебютный был концерт, дебютное выступление. Решение (создать ансамбль. — Прим. ред.) было принято командиром дивизии после того, как он услышал песню о 70-й дивизии", — рассказал о старте творческого пути Маэстро. Первое выступление коллектива прошло в подземном госпитале. Раненые несколько раз вызывали ансамбль на бис. "Херсонский шторм" планирует и дальше давать концерты для подразделений группировки "Днепр". "Мне кажется, мы находим те слова, которые дойдут для ребят. И песни, которые мы пишем, они, в общем-то, здесь и написаны все. &lt;...&gt; Мы — штурмовики. Мы точно так же "скакали" с пацанами по передовой. Все это нам знакомо, все это не выдумано. Все это в итоге стало песнями и стихами", — добавил военнослужащий с позывным Маэстро. Военнослужащие признались РИА Новости, что мечтают выступить в Кремле, а Маэстро хочет спеть с его бывшим художественным руководителем и главным дирижером Академического хора Московского метрополитена Борисом Таракановым. "Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И плох тот артист, который не мечтает выступить в Кремле", — смеясь, рассказали о планах военнослужащие.
https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980773135.html
https://ria.ru/20240622/kontsert-spektakl-1954795155.html
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Вокально-инструментальный ансамбль дивизии "Херсонский шторм" о дебютном выступлении в зоне СВО
"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И плох тот артист, который не мечтает выступить в Кремле". Артист Академического хора Московского метрополитена ушел добровольцем на СВО и создал с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль спецназначения 70-й дивизии "Херсонский шторм" группировки войск "Днепр". "Маэстро" рассказал РИА Новости, что в частичную мобилизацию не дождался повестку, подумал, что это "безобразие" и пошел добровольцем.
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сво, военнослужащие, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, СВО, Военнослужащие, Херсонская область
Московский певец приехал добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

Певец из Москвы ушел добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

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СКАДОВСК (Херсонская область), 2 ноя — РИА Новости. Артист Академического хора Московского метрополитена ушел добровольцем на спецоперацию и создал с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль, об этом он сам рассказал РИА Новости.
На данный момент в вокально-инструментальном ансамбле специального назначения 70-й дивизии "Херсонский шторм" группировки войск "Днепр" два солиста — бывшие бойцы штурмового подразделения с позывными Маэстро и Абакан. У каждого из них до начала СВО было музыкальное прошлое: Маэстро работал в Академическом хоре Московского метрополитена, а Абакан был автором-исполнителем собственных песен. С началом СВО оба артиста стали добровольцами и подписали контракты с министерством обороны.
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"Моих коллег призвали по мобилизации, я ждал повестку — не дождался. Подумал, что, ну, безобразие же — мои здесь, а я там, — пошел следом сам", — рассказал РИА Новости Маэстро, объясняя мотивацию стать добровольцем.
В репертуаре артистов много классических композиций времен Великой Отечественной войны. Вдохновляясь ими, военнослужащие пишут собственные песни об СВО, содержание которых основано на личном боевом опыте дуэта. Именно поэтому они близки своей аудитории — простым бойцам.
"Пока нас двое. Надеемся, что в будущем нас будет больше. Мы в самом начале пути. Это наш дебютный был концерт, дебютное выступление. Решение (создать ансамбль. — Прим. ред.) было принято командиром дивизии после того, как он услышал песню о 70-й дивизии", — рассказал о старте творческого пути Маэстро.
Первое выступление коллектива прошло в подземном госпитале. Раненые несколько раз вызывали ансамбль на бис. "Херсонский шторм" планирует и дальше давать концерты для подразделений группировки "Днепр".
"Мне кажется, мы находим те слова, которые дойдут для ребят. И песни, которые мы пишем, они, в общем-то, здесь и написаны все. <...> Мы — штурмовики. Мы точно так же "скакали" с пацанами по передовой. Все это нам знакомо, все это не выдумано. Все это в итоге стало песнями и стихами", — добавил военнослужащий с позывным Маэстро.
Военнослужащие признались РИА Новости, что мечтают выступить в Кремле, а Маэстро хочет спеть с его бывшим художественным руководителем и главным дирижером Академического хора Московского метрополитена Борисом Таракановым.
"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И плох тот артист, который не мечтает выступить в Кремле", — смеясь, рассказали о планах военнослужащие.
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Специальная военная операция на УкраинеСВОВоеннослужащиеХерсонская область
 
 
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