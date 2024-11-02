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Российские военные уничтожили САУ Caesar в Сумской области
Российские военные уничтожили САУ Caesar в Сумской области - РИА Новости, 02.11.2024
Российские военные уничтожили САУ Caesar в Сумской области
Российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar барражирующими боеприпасами "Ланцет" в Сумской области Украины, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:04
2024-11-02T15:04
2024-11-02T15:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar барражирующими боеприпасами "Ланцет" в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что разведчики группировки войск "Север" обнаружили огневую позицию САУ Caesar в Сумской области. "Прямым попаданием барражирующих боеприпасов "Ланцет" САУ противника было уничтожено", - говорится в сообщении. Точность и эффективность поражения цели зафиксированы средствами объективного контроля в режиме реального времени, подчеркнули в МО РФ. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, как боеприпас уничтожает произведённую во Франции и поставленную ВСУ установку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение "Ланцетом" САУ "Caesar" ВСУ в Сумской области
Уничтожение "Ланцетом" САУ "Caesar" ВСУ в Сумской области
2024-11-02T15:04
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили САУ Caesar в Сумской области
МО: ВС РФ "Ланцетом" уничтожили французскую САУ Caesar в Сумской области