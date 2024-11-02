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Российские военные уничтожили САУ Caesar в Сумской области

Российские военные уничтожили САУ Caesar в Сумской области - РИА Новости, 02.11.2024

Российские военные уничтожили САУ Caesar в Сумской области

Российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar барражирующими боеприпасами "Ланцет" в Сумской области Украины, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:04

2024-11-02T15:04

2024-11-02T15:04

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar барражирующими боеприпасами "Ланцет" в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что разведчики группировки войск "Север" обнаружили огневую позицию САУ Caesar в Сумской области. "Прямым попаданием барражирующих боеприпасов "Ланцет" САУ противника было уничтожено", - говорится в сообщении. Точность и эффективность поражения цели зафиксированы средствами объективного контроля в режиме реального времени, подчеркнули в МО РФ. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, как боеприпас уничтожает произведённую во Франции и поставленную ВСУ установку.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение "Ланцетом" САУ "Caesar" ВСУ в Сумской области Уничтожение "Ланцетом" САУ "Caesar" ВСУ в Сумской области 2024-11-02T15:04 true PT0M17S

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Ольга Фомченкова

сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность