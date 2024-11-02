https://ria.ru/20241102/vich--1981614239.html

Почти 2,2 миллиона человек проверились на ВИЧ в Подмосковье с начала года

Почти 2,2 миллиона человек проверились на ВИЧ в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 02.11.2024

Почти 2,2 миллиона человек проверились на ВИЧ в Подмосковье с начала года

Почти 2,2 миллиона человек прошли тестирование на ВИЧ с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T20:31

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Почти 2,2 миллиона человек прошли тестирование на ВИЧ с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Сделать это можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов. "В Подмосковье с начала года прошли тестирование на ВИЧ почти 2,2 миллиона человек, это на 255 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тестирование на ВИЧ важно проходить регулярно, так как своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность", - сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, его слова приводит пресс-служба. Он также отметил, что с ВИЧ-инфекцией можно иметь здоровых детей. Тест на ВИЧ можно сдать бесплатно и анонимно по адресу: город Котельники, микрорайон Силикат, 41а в Центре по борьбе со СПИДом, а также в кабинетах тестирования по месту жительства.

https://ria.ru/20241101/zhkkh-1981423092.html

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