https://ria.ru/20241102/uslugi-1981573099.html

Качество коммунальных услуг повысили для более чем 900 тысяч оренбуржцев

Качество коммунальных услуг повысили для более чем 900 тысяч оренбуржцев - РИА Новости, 02.11.2024

Качество коммунальных услуг повысили для более чем 900 тысяч оренбуржцев

В Оренбургской области повысили качество коммунальных услуг для более чем 900 тысяч жителей, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:45

2024-11-02T16:45

2024-11-02T16:45

оренбургская область

оренбург

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Оренбургской области повысили качество коммунальных услуг для более чем 900 тысяч жителей, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Оренбургская область входит в топ-5 регионов-лидеров в ПФО по реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры федерального Фонда развития территорий", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он добавил, что благодаря программам фонда было направлено на обновление водо- и теплоснабжения крупных муниципалитетов более 2,7 миллиарда рублей. Капитально обновили и построили более 92,5 километра сетей в Кувандыкском городском округе, Новотроицке, Орске, Оренбурге, Бугуруслане, Сорочинске, Гае, Беляевке. "Кроме того, мы полностью реконструировали самую большую городскую котельную в Бузулуке. Это позволило повысить качество коммунальных услуг для более чем 900 тысяч жителей", - отметил глава региона. Паслер также заявил, что в этом году по программам фонда провели капитальный ремонт теплотрассы в юго-западной части Гая. Еще один проект реконструкции сетей водоснабжения и теплоснабжения Оренбурга завершится до конца года. "Всего за пять лет на капремонт и замену изношенной коммунальной инфраструктуры мы направили 8,5 миллиарда рублей. Отремонтировано и построено 679 объектов ЖКХ, 622 километра инженерных сетей, 65 котельных, 56 водозаборных скважин. Приобретено 65 единиц коммунальной техники. Это непосредственно влияет на качество жизни оренбуржцев", - сказал Паслер.

https://ria.ru/20241030/ekskursii-1980873239.html

https://ria.ru/20241029/pasler-1980788822.html

оренбург

оренбургская область

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оренбург, оренбургская область, денис паслер