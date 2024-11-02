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Стало известно число проголосовавших досрочно на выборах президента США

Стало известно число проголосовавших досрочно на выборах президента США - РИА Новости, 02.11.2024

Стало известно число проголосовавших досрочно на выборах президента США

Почти 70 миллионов американцев уже проголосовали на выборах президента США, сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T03:51

2024-11-02T03:51

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Почти 70 миллионов американцев уже проголосовали на выборах президента США, сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды. "Всего досрочно проголосовали 69 миллионов. Лично проголосовали досрочно 36,5 миллиона, по почте - 32,5 миллиона. Запрошено бюллетеней для голосования по почте 67,4 миллиона", - сообщает университет. В тех штатах, где эти данные доступны, сообщается, что большинство проголосовавших - демократы, их больше, чем республиканцев на 2,5 процентных пункта, четверть участников досрочного голосования не относят себя к какой-либо партии. В штатах, где информация доступна, уточняется, что большинство проголосовавших старше 41 года, женщин на 10 процентных пунктов больше, чем мужчин. В части штатов досрочное голосование уже завершилось, в некоторых продлится до воскресенья. Рекордными по числу проголосовавших досрочно были предыдущие выборы: на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, по данным Election Project, свои голоса по почте или лично, но за несколько дней до 3 ноября, отдали более 101 миллиона человек. Тогда Дональд Трамп обвинял демократов в фальсификациях из-за большого числа поданных по почте голосов. Но в этот выборный цикл республиканец также призывает сторонников заранее сходить на участки. Действующий президент Джо Байден уже отдал свой голос на выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241102/volker-1981453252.html

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в мире, сша, флорида, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024