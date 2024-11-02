Рейтинг@Mail.ru
Стало известно число проголосовавших досрочно на выборах президента США - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/universitet-1981457368.html
Стало известно число проголосовавших досрочно на выборах президента США
Стало известно число проголосовавших досрочно на выборах президента США - РИА Новости, 02.11.2024
Стало известно число проголосовавших досрочно на выборах президента США
Почти 70 миллионов американцев уже проголосовали на выборах президента США, сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T03:51
2024-11-02T03:51
в мире
сша
флорида
дональд трамп
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972010832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_365089ca9c8878063153ff322afd1b3a.jpg
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Почти 70 миллионов американцев уже проголосовали на выборах президента США, сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды. "Всего досрочно проголосовали 69 миллионов. Лично проголосовали досрочно 36,5 миллиона, по почте - 32,5 миллиона. Запрошено бюллетеней для голосования по почте 67,4 миллиона", - сообщает университет. В тех штатах, где эти данные доступны, сообщается, что большинство проголосовавших - демократы, их больше, чем республиканцев на 2,5 процентных пункта, четверть участников досрочного голосования не относят себя к какой-либо партии. В штатах, где информация доступна, уточняется, что большинство проголосовавших старше 41 года, женщин на 10 процентных пунктов больше, чем мужчин. В части штатов досрочное голосование уже завершилось, в некоторых продлится до воскресенья. Рекордными по числу проголосовавших досрочно были предыдущие выборы: на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, по данным Election Project, свои голоса по почте или лично, но за несколько дней до 3 ноября, отдали более 101 миллиона человек. Тогда Дональд Трамп обвинял демократов в фальсификациях из-за большого числа поданных по почте голосов. Но в этот выборный цикл республиканец также призывает сторонников заранее сходить на участки. Действующий президент Джо Байден уже отдал свой голос на выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241102/volker-1981453252.html
https://ria.ru/20241101/svo-1981447443.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972010832_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_ca2431a7c77ff62eb52f1d6e6f0f4689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Стало известно число проголосовавших досрочно на выборах президента США

Университет: почти 70 миллионов граждан проголосовали на выборах президента США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Почти 70 миллионов американцев уже проголосовали на выборах президента США, сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды.
"Всего досрочно проголосовали 69 миллионов. Лично проголосовали досрочно 36,5 миллиона, по почте - 32,5 миллиона. Запрошено бюллетеней для голосования по почте 67,4 миллиона", - сообщает университет.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
"До 20 января". В США рассказали, чего Трамп может потребовать от России
Вчера, 01:50
В тех штатах, где эти данные доступны, сообщается, что большинство проголосовавших - демократы, их больше, чем республиканцев на 2,5 процентных пункта, четверть участников досрочного голосования не относят себя к какой-либо партии. В штатах, где информация доступна, уточняется, что большинство проголосовавших старше 41 года, женщин на 10 процентных пунктов больше, чем мужчин.
В части штатов досрочное голосование уже завершилось, в некоторых продлится до воскресенья.
Рекордными по числу проголосовавших досрочно были предыдущие выборы: на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, по данным Election Project, свои голоса по почте или лично, но за несколько дней до 3 ноября, отдали более 101 миллиона человек. Тогда Дональд Трамп обвинял демократов в фальсификациях из-за большого числа поданных по почте голосов. Но в этот выборный цикл республиканец также призывает сторонников заранее сходить на участки. Действующий президент Джо Байден уже отдал свой голос на выборах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
"Россию не победить": в США жестко высказались о будущем Украины
1 ноября, 23:48
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала