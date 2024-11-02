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"Чрезвычайно опасная ситуация". В США сделали новое заявление об Украине - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981626241.html
"Чрезвычайно опасная ситуация". В США сделали новое заявление об Украине
"Чрезвычайно опасная ситуация". В США сделали новое заявление об Украине - РИА Новости, 02.11.2024
"Чрезвычайно опасная ситуация". В США сделали новое заявление об Украине
американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T22:44
2024-11-02T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
джо байден
украина
киев
камала харрис
дональд трамп
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может пойти на опасную эскалацию до инаугурации нового главы государства, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Срок администрации Байдена в основном закончился, но у нас будет снова опасный промежуток, без сомнения, между выборами и 20 января, когда новая администрация вступит в должность", — отметил он.По словам эксперта, это может обернуться катастрофой, если Байден решиться на серьезный шаг по Украине. При этом аналитик признал, что у Киева нет плана Б на случай изменения политики Вашингтона после выборов."Это чрезвычайно опасная ситуация", — резюмировал Сакс.Выборы главы государства США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший американский лидер Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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в мире, сша, джо байден, украина, киев, камала харрис, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Джо Байден, Украина, Киев, Камала Харрис, Дональд Трамп
"Чрезвычайно опасная ситуация". В США сделали новое заявление об Украине

Сакс: США могут пойти на опасную провокацию на Украине перед выборами

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может пойти на опасную эскалацию до инаугурации нового главы государства, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Срок администрации Байдена в основном закончился, но у нас будет снова опасный промежуток, без сомнения, между выборами и 20 января, когда новая администрация вступит в должность", — отметил он.
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По словам эксперта, это может обернуться катастрофой, если Байден решиться на серьезный шаг по Украине. При этом аналитик признал, что у Киева нет плана Б на случай изменения политики Вашингтона после выборов.
"Это чрезвычайно опасная ситуация", — резюмировал Сакс.
Выборы главы государства США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший американский лидер Дональд Трамп.
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