https://ria.ru/20241102/ukraina-1981604808.html
На Украине к разминированию собираются привлекать женщин и инвалидов
На Украине к разминированию собираются привлекать женщин и инвалидов - РИА Новости, 02.11.2024
На Украине к разминированию собираются привлекать женщин и инвалидов
На Украине женщин, ветеранов и граждан с инвалидностью будут привлекать к разминированию территории страны, сообщается на сайте Минобороны республики. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T19:22
2024-11-02T19:22
2024-11-02T20:06
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На Украине женщин, ветеранов и граждан с инвалидностью будут привлекать к разминированию территории страны, сообщается на сайте Минобороны республики."Одной из главных целей противоминной деятельности в системе Министерства обороны является равный доступ к работе в этой сфере, в частности увеличение привлечения женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью", — говорится в заявлении.Уточняется, что реализацией программы по трудоустройству людей с инвалидностью, среди которых ветераны войны, занимается ООН.На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Так, с середины октября местные СМИ сообщают о рейдах сотрудников ТЦК в развлекательных заведениях в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Как рассказал в интервью газете Le Monde сотрудник киевского военкомата Юрий Нестеренко, 80 процентов украинцев, которых мобилизуют на улице, не хотят воевать, а тех, кто по своему желанию готовы вступить в ряды ВСУ, очень мало.
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https://ria.ru/20241024/mobilizatsiya-1979863655.html
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украина, оон, в мире, днепропетровск, киев, вооруженные силы украины
Украина, ООН, В мире, Днепропетровск, Киев, Вооруженные силы Украины
На Украине к разминированию собираются привлекать женщин и инвалидов
МО Украины: женщин и инвалидов будут привлекать к разминированию территории