Рейтинг@Mail.ru
"Чудовищная катастрофа". На Западе раскрыли, что случилось с Украиной - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 02.11.2024 (обновлено: 20:26 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981597126.html
"Чудовищная катастрофа". На Западе раскрыли, что случилось с Украиной
"Чудовищная катастрофа". На Западе раскрыли, что случилось с Украиной - РИА Новости, 02.11.2024
"Чудовищная катастрофа". На Западе раскрыли, что случилось с Украиной
Владимир Зеленский понимает, что Украина проиграла в конфликте, и хочет заставить Запад сражаться вместо ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:12
2024-11-02T20:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир зеленский
владимир рогов
угледар
россия
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981565938_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b0729048a75a90876de75dc008263d68.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский понимает, что Украина проиграла в конфликте, и хочет заставить Запад сражаться вместо ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Они знают, что проигрывают, Ермак, Зеленский — все эти люди. &lt;…&gt; Они пытаются найти какой-то механизм, чтобы заставить Запад сражаться за них. &lt;…&gt; По сути, они говорят нам: дайте нам то, что мы хотим, воюйте за нас, потому что, если вы этого не сделаете, мы падем, сражаясь. Это будет огромная, чудовищная катастрофа для вас, ваш престиж теперь на кону", — отметил он.По словам эксперта, правительство Украины не способно вести переговоры, даже когда вокруг них все рушится. При этом Меркурис добавил, что российские войска сейчас одерживают верх на поле боя."Чем больше времени будет потрачено на обсуждение этого, тем более полной будет победа России, тем больше украинцев погибнет, тем больше будет катастрофа для Украины", — резюмировал он.Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара — между селами Новоукраинка и Богоявленка. По его данным, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981581152.html
https://ria.ru/20241102/spetsoperatsiya-1981546675.html
угледар
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981565938_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ffb5d3db2d34a7b2bd8e5e5e3ee6295.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, владимир зеленский, владимир рогов, угледар, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Угледар, Россия, Украина, В мире
"Чудовищная катастрофа". На Западе раскрыли, что случилось с Украиной

Меркурис: Зеленский знает, что ВСУ проиграли, и хочет втянуть Запад в конфликт

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета орудия "Гиацинт-Б" ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие расчета орудия Гиацинт-Б ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета орудия "Гиацинт-Б" ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский понимает, что Украина проиграла в конфликте, и хочет заставить Запад сражаться вместо ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Они знают, что проигрывают, Ермак, Зеленский — все эти люди. <…> Они пытаются найти какой-то механизм, чтобы заставить Запад сражаться за них. <…> По сути, они говорят нам: дайте нам то, что мы хотим, воюйте за нас, потому что, если вы этого не сделаете, мы падем, сражаясь. Это будет огромная, чудовищная катастрофа для вас, ваш престиж теперь на кону", — отметил он.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
"Все провалилось". В США заговорили о новом этапе конфликта на Украине
Вчера, 17:04
По словам эксперта, правительство Украины не способно вести переговоры, даже когда вокруг них все рушится. При этом Меркурис добавил, что российские войска сейчас одерживают верх на поле боя.
"Чем больше времени будет потрачено на обсуждение этого, тем более полной будет победа России, тем больше украинцев погибнет, тем больше будет катастрофа для Украины", — резюмировал он.
Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара — между селами Новоукраинка и Богоявленка. По его данным, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.
Боевая работа расчета орудия Д-20 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
"Самое опасное". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Вчера, 14:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир РоговУгледарРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала