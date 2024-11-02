"Чудовищная катастрофа". На Западе раскрыли, что случилось с Украиной
Меркурис: Зеленский знает, что ВСУ проиграли, и хочет втянуть Запад в конфликт
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета орудия "Гиацинт-Б" ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие расчета орудия "Гиацинт-Б" ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский понимает, что Украина проиграла в конфликте, и хочет заставить Запад сражаться вместо ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Они знают, что проигрывают, Ермак, Зеленский — все эти люди. <…> Они пытаются найти какой-то механизм, чтобы заставить Запад сражаться за них. <…> По сути, они говорят нам: дайте нам то, что мы хотим, воюйте за нас, потому что, если вы этого не сделаете, мы падем, сражаясь. Это будет огромная, чудовищная катастрофа для вас, ваш престиж теперь на кону", — отметил он.
По словам эксперта, правительство Украины не способно вести переговоры, даже когда вокруг них все рушится. При этом Меркурис добавил, что российские войска сейчас одерживают верх на поле боя.
"Чем больше времени будет потрачено на обсуждение этого, тем более полной будет победа России, тем больше украинцев погибнет, тем больше будет катастрофа для Украины", — резюмировал он.
Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара — между селами Новоукраинка и Богоявленка. По его данным, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.