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Более 200 украинских перевозчиков оказались замешаны в вывозе уклонистов - РИА Новости, 02.11.2024
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17:48 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981591140.html
Более 200 украинских перевозчиков оказались замешаны в вывозе уклонистов
Более 200 украинских перевозчиков оказались замешаны в вывозе уклонистов - РИА Новости, 02.11.2024
Более 200 украинских перевозчиков оказались замешаны в вывозе уклонистов
На Украине более 200 компаний, занимающиеся автоперевозками, оказались замешаны в нелегальном вывозе военнообязанных мужчин из страны, 202 компании исключили из РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:48
2024-11-02T17:48
в мире
украина
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. На Украине более 200 компаний, занимающиеся автоперевозками, оказались замешаны в нелегальном вывозе военнообязанных мужчин из страны, 202 компании исключили из системы "Путь", разрешающей выезд за границу, сообщает в субботу госпогранслужба страны. Регистрация в системе "Путь" необходима для пересечения границы украинскими водителями, осуществляющих перевозки грузов, военных формирований или граждан страны. "С начала введения на Украине военного положения в нелегальных схемах использовалась система "Шлях" ("Путь"). По таким схемам мужчины выезжали за пределы Украины как водители и не возвращались. За нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы государственная служба Украины по безопасности на транспорте с (февраля 2022 года - ред.) отключила от системы "Шлях" 223 перевозчика (компании - ред.), из них 202 лицензиатов исключили". - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госпогранслужбы. В ведомстве сообщили, что только с начала этого года в правоохранительные органы было направлено более 2 тысяч сообщений о правонарушениях, связанных с незаконной переправкой лиц через границу по поддельным документам. По данным госпогранслужбы, начато почти полторы тысячи уголовных дел, более 1,7 тысячи лицам предъявлены обвинения. Судами вынесено более 220 обвинительных приговоров, добавили в госпогранслужбе. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972558140.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Более 200 украинских перевозчиков оказались замешаны в вывозе уклонистов

На Украине более 200 автоперевозчиков оказались замешаны в вывозе уклонистов

© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныГрузовик с 41-м украинцем, пытавшийся выехать с Украины
Грузовик с 41-м украинцем, пытавшийся выехать с Украины - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Грузовик с 41-м украинцем, пытавшийся выехать с Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. На Украине более 200 компаний, занимающиеся автоперевозками, оказались замешаны в нелегальном вывозе военнообязанных мужчин из страны, 202 компании исключили из системы "Путь", разрешающей выезд за границу, сообщает в субботу госпогранслужба страны.
Регистрация в системе "Путь" необходима для пересечения границы украинскими водителями, осуществляющих перевозки грузов, военных формирований или граждан страны.
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"С начала введения на Украине военного положения в нелегальных схемах использовалась система "Шлях" ("Путь"). По таким схемам мужчины выезжали за пределы Украины как водители и не возвращались. За нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы государственная служба Украины по безопасности на транспорте с (февраля 2022 года - ред.) отключила от системы "Шлях" 223 перевозчика (компании - ред.), из них 202 лицензиатов исключили". - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госпогранслужбы.
В ведомстве сообщили, что только с начала этого года в правоохранительные органы было направлено более 2 тысяч сообщений о правонарушениях, связанных с незаконной переправкой лиц через границу по поддельным документам. По данным госпогранслужбы, начато почти полторы тысячи уголовных дел, более 1,7 тысячи лицам предъявлены обвинения. Судами вынесено более 220 обвинительных приговоров, добавили в госпогранслужбе.
Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
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