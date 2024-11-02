"Все провалилось". В США заговорили о новом этапе конфликта на Украине
Дэвис: конфликт на Украине приближается к завершению и полному краху ВСУ
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Приближается момент, когда украинские войска окончательно потерпят поражение на фронте, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Конфликт подходит к концу, украинская армия может буквально физически развалиться, и тогда начнется натиск со стороны России, и это то, где мы сейчас находимся", — отметил он.
По словам офицера, если Запад продолжит игнорировать реальность, то наступит момент, когда украинская армия больше не сможет поддерживать свою целостность и рухнет. Дэвис пояснил, что все идет к тому, что российская армия победит на поле боя.
"Есть угроза, что нам придется признать, что все, что мы делали в течение почти трех лет, все деньги, все заявления, все оружие, все, что у нас было, все лучшее американское и европейское оборудование, все провалилось и было разбито на поле боя, и мы должны с этим смириться", — резюмировал эксперт.
Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара — между селами Новоукраинка и Богоявленка. По его данным, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.
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