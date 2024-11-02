https://ria.ru/20241102/ukraina-1981581152.html

"Все провалилось". В США заговорили о новом этапе конфликта на Украине

"Все провалилось". В США заговорили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 02.11.2024

"Все провалилось". В США заговорили о новом этапе конфликта на Украине

Приближается момент, когда украинские войска окончательно потерпят поражение на фронте, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:04

2024-11-02T17:04

2024-11-02T17:04

специальная военная операция на украине

в мире

россия

угледар

вооруженные силы сша

владимир рогов

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Приближается момент, когда украинские войска окончательно потерпят поражение на фронте, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Конфликт подходит к концу, украинская армия может буквально физически развалиться, и тогда начнется натиск со стороны России, и это то, где мы сейчас находимся", — отметил он.По словам офицера, если Запад продолжит игнорировать реальность, то наступит момент, когда украинская армия больше не сможет поддерживать свою целостность и рухнет. Дэвис пояснил, что все идет к тому, что российская армия победит на поле боя."Есть угроза, что нам придется признать, что все, что мы делали в течение почти трех лет, все деньги, все заявления, все оружие, все, что у нас было, все лучшее американское и европейское оборудование, все провалилось и было разбито на поле боя, и мы должны с этим смириться", — резюмировал эксперт.Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара — между селами Новоукраинка и Богоявленка. По его данным, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.

https://ria.ru/20241102/spetsoperatsiya-1981546675.html

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в мире, россия, угледар, вооруженные силы сша, владимир рогов