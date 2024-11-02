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Рогов отреагировал на заявление Волкера о выводе войск с Украины - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981566734.html
Рогов отреагировал на заявление Волкера о выводе войск с Украины
Рогов отреагировал на заявление Волкера о выводе войск с Украины - РИА Новости, 02.11.2024
Рогов отреагировал на заявление Волкера о выводе войск с Украины
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:19
2024-11-02T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
курт волкер
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал популизмом заявление бывшего спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера о возможном требовании Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах в США вывести российские войска с Украины. Ранее бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер на 10-м Киевском молодежном форуме по безопасности заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может попросить президента России Владимира Путина вывести войска с Украины. "Подобные заявления (Волкера - ред.), - обычный популизм для внутриамериканского потребления. Трамп может требовать все что угодно, но только не от России. Кто-кто, а Трамп четко знает, что подобным тоном с Россией и нашим президентом точно говорить не стоит", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, доступа к Трампу у Волкера нет, поэтому всерьез рассматривать его заявления не стоит.
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981508566.html
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в мире, дональд трамп, курт волкер, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Курт Волкер, Владимир Рогов
Рогов отреагировал на заявление Волкера о выводе войск с Украины

Рогов назвал заявление Волкера о выводе войск с Украины популизмом

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Руководитель общественного движения Запорожской области Мы вместе с Россией Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Руководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал популизмом заявление бывшего спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера о возможном требовании Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах в США вывести российские войска с Украины.
Ранее бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер на 10-м Киевском молодежном форуме по безопасности заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может попросить президента России Владимира Путина вывести войска с Украины.
"Подобные заявления (Волкера - ред.), - обычный популизм для внутриамериканского потребления. Трамп может требовать все что угодно, но только не от России. Кто-кто, а Трамп четко знает, что подобным тоном с Россией и нашим президентом точно говорить не стоит", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, доступа к Трампу у Волкера нет, поэтому всерьез рассматривать его заявления не стоит.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампКурт ВолкерВладимир Рогов
 
 
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