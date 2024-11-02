https://ria.ru/20241102/ukraina-1981566734.html

Рогов отреагировал на заявление Волкера о выводе войск с Украины

Рогов отреагировал на заявление Волкера о выводе войск с Украины - РИА Новости, 02.11.2024

Рогов отреагировал на заявление Волкера о выводе войск с Украины

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:19

2024-11-02T16:19

2024-11-02T16:19

специальная военная операция на украине

в мире

дональд трамп

курт волкер

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал популизмом заявление бывшего спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера о возможном требовании Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах в США вывести российские войска с Украины. Ранее бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер на 10-м Киевском молодежном форуме по безопасности заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может попросить президента России Владимира Путина вывести войска с Украины. "Подобные заявления (Волкера - ред.), - обычный популизм для внутриамериканского потребления. Трамп может требовать все что угодно, но только не от России. Кто-кто, а Трамп четко знает, что подобным тоном с Россией и нашим президентом точно говорить не стоит", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, доступа к Трампу у Волкера нет, поэтому всерьез рассматривать его заявления не стоит.

https://ria.ru/20241102/medvedev-1981508566.html

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в мире, дональд трамп, курт волкер, владимир рогов