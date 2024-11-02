https://ria.ru/20241102/ukraina-1981560191.html
Воздушная тревога звучит в четырех областях Украины
Воздушная тревога звучит в четырех областях Украины - РИА Новости, 02.11.2024
Воздушная тревога звучит в четырех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в субботу в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:43
2024-11-02T15:43
2024-11-02T15:43
в мире
украина
полтавская область
вооруженные силы рф
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 15.30 мск. Ранее в субботу воздушная тревога уже звучала в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, позже она была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241101/vsu-1981359950.html
украина
полтавская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_cb899cf7e4619708118465d6895da41e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы рф, киев
В мире, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, Киев
Воздушная тревога звучит в четырех областях Украины
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украина