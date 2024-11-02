https://ria.ru/20241102/ukraina-1981560191.html

Воздушная тревога звучит в четырех областях Украины

Воздушная тревога звучит в четырех областях Украины - РИА Новости, 02.11.2024

Воздушная тревога звучит в четырех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в субботу в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:43

2024-11-02T15:43

2024-11-02T15:43

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 15.30 мск. Ранее в субботу воздушная тревога уже звучала в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, позже она была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981359950.html

украина

полтавская область

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в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы рф, киев