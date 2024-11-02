https://ria.ru/20241102/ukraina-1981554809.html

Во Львове солдат ВСУ изнасиловал знакомого

Во Львове солдат ВСУ изнасиловал знакомого - РИА Новости, 02.11.2024

Во Львове солдат ВСУ изнасиловал знакомого

Во Львове пьяный украинский военнослужащий избил и изнасиловал знакомого, пишет "Страна.ua" со ссылкой на материалы суда. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:22

2024-11-02T15:22

2024-11-02T16:38

львов

страна.ua

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c1ac75f5c04c0d57b2ba8b979941e.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Во Львове пьяный украинский военнослужащий избил и изнасиловал знакомого, пишет "Страна.ua" со ссылкой на материалы суда."Военный находился в состоянии алкогольного опьянения и во время внезапного конфликта в своем номере сильно избил своего знакомого. <…> Потерпевший попал в реанимацию в тяжелом состоянии и впоследствии скончался от травм", — говорится в публикации.Согласно материалам дела, это произошло еще 6 сентября в одной из гостиниц города. Правоохранители возбудили два уголовных дела по статьям УК "Умышленное тяжкое телесное повреждение" и "Изнасилование".По сведениям украинских СМИ, военнослужащий вернулся с учений в Британии и по дороге остановился во Львове.

https://ria.ru/20241024/plennyj-1979707761.html

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

львов, страна.ua, вооруженные силы украины