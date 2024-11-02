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Во Львове солдат ВСУ изнасиловал знакомого - РИА Новости, 02.11.2024
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15:22 02.11.2024 (обновлено: 16:38 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981554809.html
Во Львове солдат ВСУ изнасиловал знакомого
Во Львове солдат ВСУ изнасиловал знакомого - РИА Новости, 02.11.2024
Во Львове солдат ВСУ изнасиловал знакомого
Во Львове пьяный украинский военнослужащий избил и изнасиловал знакомого, пишет "Страна.ua" со ссылкой на материалы суда. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:22
2024-11-02T16:38
львов
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Во Львове пьяный украинский военнослужащий избил и изнасиловал знакомого, пишет "Страна.ua" со ссылкой на материалы суда."Военный находился в состоянии алкогольного опьянения и во время внезапного конфликта в своем номере сильно избил своего знакомого. &lt;…&gt; Потерпевший попал в реанимацию в тяжелом состоянии и впоследствии скончался от травм", — говорится в публикации.Согласно материалам дела, это произошло еще 6 сентября в одной из гостиниц города. Правоохранители возбудили два уголовных дела по статьям УК "Умышленное тяжкое телесное повреждение" и "Изнасилование".По сведениям украинских СМИ, военнослужащий вернулся с учений в Британии и по дороге остановился во Львове.
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львов, страна.ua, вооруженные силы украины
Львов, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Во Львове солдат ВСУ изнасиловал знакомого

"Страна": во Львове пьяный военный сильно избил и изнасиловал знакомого

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Во Львове пьяный украинский военнослужащий избил и изнасиловал знакомого, пишет "Страна.ua" со ссылкой на материалы суда.
"Военный находился в состоянии алкогольного опьянения и во время внезапного конфликта в своем номере сильно избил своего знакомого. <…> Потерпевший попал в реанимацию в тяжелом состоянии и впоследствии скончался от травм", — говорится в публикации.
Согласно материалам дела, это произошло еще 6 сентября в одной из гостиниц города. Правоохранители возбудили два уголовных дела по статьям УК "Умышленное тяжкое телесное повреждение" и "Изнасилование".
По сведениям украинских СМИ, военнослужащий вернулся с учений в Британии и по дороге остановился во Львове.
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