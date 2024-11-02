Вашингтон борется на Украине против всего мира, заявил Мартиндейл
Мартиндейл: США борются на Украине против всего мира и своих граждан
© РИА Новости / Виталий БелоусовДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вашингтон борется на Украине против всего мира и своих граждан, заявил помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл.
"Это (специальная военная операция - ред.) также вопрос о продолжении борьбы Вашингтона против всего мира, против своих граждан", - сказал журналистам Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндэйла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндэйл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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