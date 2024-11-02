https://ria.ru/20241102/ukraina-1981527746.html

Вашингтон борется на Украине против всего мира, заявил Мартиндейл

Вашингтон борется на Украине против всего мира, заявил Мартиндейл - РИА Новости, 02.11.2024

Вашингтон борется на Украине против всего мира, заявил Мартиндейл

Вашингтон борется на Украине против всего мира и своих граждан, заявил помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:51

2024-11-02T13:51

2024-11-02T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вашингтон (штат)

украина

вооруженные силы украины

дэниэл мартиндейл

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вашингтон борется на Украине против всего мира и своих граждан, заявил помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл. "Это (специальная военная операция - ред.) также вопрос о продолжении борьбы Вашингтона против всего мира, против своих граждан", - сказал журналистам Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндэйла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндэйл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977038061.html

россия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, вашингтон (штат), украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл