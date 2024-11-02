https://ria.ru/20241102/ukraina-1981524344.html

Помогавший ВС России американец призвал наказать и разоружить Украину

Помогавший ВС России американец призвал наказать и разоружить Украину - РИА Новости, 02.11.2024

Помогавший ВС России американец призвал наказать и разоружить Украину

Киевский режим несет ответственность за смерть, убийства, пытки, похищения сотен тысяч людей – нужно наказать преступника и разоружить киевские власти, заявил... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:41

2024-11-02T13:41

2024-11-02T14:00

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киевский режим несет ответственность за смерть, убийства, пытки, похищения сотен тысяч людей – нужно наказать преступника и разоружить киевские власти, заявил гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ. "Я считаю, что киевские власти несут ответственность за смерть, за убийства, за пытки, за похищение людей, похищение сотен тысяч. И история показывает, история учит нас: если не наказать преступника, он будет постоянно продолжать делать то же самое, совершать те же самые преступления и даже пойдет дальше - и все станет только хуже. Я не вижу каких-либо других вариантов, я считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл