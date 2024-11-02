https://ria.ru/20241102/ukraina-1981523255.html

Американец Мартиндейл рассказал, когда закончится война на Украине

Американец Мартиндейл рассказал, когда закончится война на Украине - РИА Новости, 02.11.2024

Американец Мартиндейл рассказал, когда закончится война на Украине

Война закончится, когда США решат, что им больше невыгодно поддерживать Украину, заявил гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:40

2024-11-02T13:40

2024-11-02T14:02

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дэниэл мартиндейл

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Война закончится, когда США решат, что им больше невыгодно поддерживать Украину, заявил гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ. "Но на каком-то этапе США решат, что им просто больше не выгодно поддерживать Украину. И чем раньше это произойдет, тем быстрее будет справедливое окончание этой войны", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл