Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде отреагировали на заявление Киева о стране-покровительнице - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981518753.html
В Совфеде отреагировали на заявление Киева о стране-покровительнице
В Совфеде отреагировали на заявление Киева о стране-покровительнице - РИА Новости, 02.11.2024
В Совфеде отреагировали на заявление Киева о стране-покровительнице
Желание какой-либо страны стать покровительницей для украинцев в России необходимо обсуждать, заявил сенатор Григорий Карасин в комментарии "Ленте.ру". "Это... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:26
2024-11-02T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
григорий карасин
андрей сибига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Желание какой-либо страны стать покровительницей для украинцев в России необходимо обсуждать, заявил сенатор Григорий Карасин в комментарии "Ленте.ру". "Это дипломатическое маневрирование, которое под собой, хотелось бы думать, имеет чисто гуманитарные намерения. Но надо обсуждать", — сказал он. Сенатор добавил, что Россия готова к подобным контактам, однако они должны быть справедливыми и основываться на гуманитарной основе. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на своей странице в соцсети Х, что у его сограждан в России появится некая страна-покровитель, которая якобы планирует взаимодействовать с российскими властями в рамках Женевских конвенций.
https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981484031.html
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981470121.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, григорий карасин, андрей сибига
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Григорий Карасин, Андрей Сибига
В Совфеде отреагировали на заявление Киева о стране-покровительнице

Сенатор Карасин прокомментировал заявление Сибиги о стране-покровительнице в РФ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Желание какой-либо страны стать покровительницей для украинцев в России необходимо обсуждать, заявил сенатор Григорий Карасин в комментарии "Ленте.ру".

"Это дипломатическое маневрирование, которое под собой, хотелось бы думать, имеет чисто гуманитарные намерения. Но надо обсуждать", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
В Киеве обратились к Зеленскому после его слов об окончании конфликта
Вчера, 10:25
Сенатор добавил, что Россия готова к подобным контактам, однако они должны быть справедливыми и основываться на гуманитарной основе.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на своей странице в соцсети Х, что у его сограждан в России появится некая страна-покровитель, которая якобы планирует взаимодействовать с российскими властями в рамках Женевских конвенций.
Боевая работа артдивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Стало известно, что произошло на Западе из-за успеха ВС России на Украине
Вчера, 08:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаГригорий КарасинАндрей Сибига
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала