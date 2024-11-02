https://ria.ru/20241102/ukraina-1981518753.html
В Совфеде отреагировали на заявление Киева о стране-покровительнице
В Совфеде отреагировали на заявление Киева о стране-покровительнице - РИА Новости, 02.11.2024
В Совфеде отреагировали на заявление Киева о стране-покровительнице
Желание какой-либо страны стать покровительницей для украинцев в России необходимо обсуждать, заявил сенатор Григорий Карасин в комментарии "Ленте.ру". "Это... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:26
2024-11-02T13:26
2024-11-02T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
григорий карасин
андрей сибига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Желание какой-либо страны стать покровительницей для украинцев в России необходимо обсуждать, заявил сенатор Григорий Карасин в комментарии "Ленте.ру". "Это дипломатическое маневрирование, которое под собой, хотелось бы думать, имеет чисто гуманитарные намерения. Но надо обсуждать", — сказал он. Сенатор добавил, что Россия готова к подобным контактам, однако они должны быть справедливыми и основываться на гуманитарной основе. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на своей странице в соцсети Х, что у его сограждан в России появится некая страна-покровитель, которая якобы планирует взаимодействовать с российскими властями в рамках Женевских конвенций.
https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981484031.html
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981470121.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, украина, григорий карасин, андрей сибига
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Григорий Карасин, Андрей Сибига
В Совфеде отреагировали на заявление Киева о стране-покровительнице
Сенатор Карасин прокомментировал заявление Сибиги о стране-покровительнице в РФ