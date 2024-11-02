https://ria.ru/20241102/ukraina-1981518753.html

В Совфеде отреагировали на заявление Киева о стране-покровительнице

В Совфеде отреагировали на заявление Киева о стране-покровительнице - РИА Новости, 02.11.2024

В Совфеде отреагировали на заявление Киева о стране-покровительнице

Желание какой-либо страны стать покровительницей для украинцев в России необходимо обсуждать, заявил сенатор Григорий Карасин в комментарии "Ленте.ру". "Это... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:26

2024-11-02T13:26

2024-11-02T13:26

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Желание какой-либо страны стать покровительницей для украинцев в России необходимо обсуждать, заявил сенатор Григорий Карасин в комментарии "Ленте.ру". "Это дипломатическое маневрирование, которое под собой, хотелось бы думать, имеет чисто гуманитарные намерения. Но надо обсуждать", — сказал он. Сенатор добавил, что Россия готова к подобным контактам, однако они должны быть справедливыми и основываться на гуманитарной основе. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на своей странице в соцсети Х, что у его сограждан в России появится некая страна-покровитель, которая якобы планирует взаимодействовать с российскими властями в рамках Женевских конвенций.

https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981484031.html

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в мире, россия, киев, украина, григорий карасин, андрей сибига