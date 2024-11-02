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На Украине утверждают, что скоро начнут выпускать дальнобойные ракеты
На Украине утверждают, что скоро начнут выпускать дальнобойные ракеты - РИА Новости, 02.11.2024
На Украине утверждают, что скоро начнут выпускать дальнобойные ракеты
Украина планирует начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты уже в середине 2025 года, заявил директор украинского государственного... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:14
2024-11-02T13:14
2024-11-02T13:14
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украина планирует начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты уже в середине 2025 года, заявил директор украинского государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров в интервью украинскому изданию "Обозреватель". "Я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025-го. Я видел испытания, пока только летные, но результаты есть", - сказал Петров. Владимир Зеленский 27 августа заявил, что первая баллистическая ракета украинского производства прошла испытание, не уточнив, к какому классу дальности она относится. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк позднее заявил, что дальность полёта новой украинской баллистической ракеты составляет 600-700 километров.
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
На Украине утверждают, что скоро начнут выпускать дальнобойные ракеты
Глава компании ВПК: Киев хочет наладить производство дальнобойных ракет в 2025 г