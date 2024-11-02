https://ria.ru/20241102/ukraina-1981514328.html

На Украине утверждают, что скоро начнут выпускать дальнобойные ракеты

На Украине утверждают, что скоро начнут выпускать дальнобойные ракеты - РИА Новости, 02.11.2024

На Украине утверждают, что скоро начнут выпускать дальнобойные ракеты

Украина планирует начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты уже в середине 2025 года, заявил директор украинского государственного... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:14

2024-11-02T13:14

2024-11-02T13:14

специальная военная операция на украине

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украина планирует начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты уже в середине 2025 года, заявил директор украинского государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров в интервью украинскому изданию "Обозреватель". "Я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025-го. Я видел испытания, пока только летные, но результаты есть", - сказал Петров. Владимир Зеленский 27 августа заявил, что первая баллистическая ракета украинского производства прошла испытание, не уточнив, к какому классу дальности она относится. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк позднее заявил, что дальность полёта новой украинской баллистической ракеты составляет 600-700 километров.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968784543.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире