Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинские полицейские, вероятно, убили призывника при мобилизации - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 02.11.2024 (обновлено: 12:51 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981503708.html
СМИ: украинские полицейские, вероятно, убили призывника при мобилизации
СМИ: украинские полицейские, вероятно, убили призывника при мобилизации - РИА Новости, 02.11.2024
СМИ: украинские полицейские, вероятно, убили призывника при мобилизации
Украинское издание "Страна.ua" опубликовало кадры жесткой силовой мобилизации в Ровенской области на Украине - там полицейские, возможно, убили призывника. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:30
2024-11-02T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981502621_0:30:805:483_1920x0_80_0_0_0f46e032ab90bc5289d07f6f243d14fd.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало кадры жесткой силовой мобилизации в Ровенской области на Украине - там полицейские, возможно, убили призывника. "Кадры силовой мобилизации в городе Сарны Ровенской области. В ходе задержания мужчине стало плохо. После того, как его повалили на землю, он перестал двигаться и не вставал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На видео, опубликованном изданием, группа полицейских применяет физическую силу к задерживаемому. По данным "Страны.ua", в полиции заявили, что мужчину планировали доставить в военкомат для уточнения данных, так как он числился в розыске. Мужчину валят на землю, после чего один из полицейских наступает ему на шею коленом. Задержанный перестает двигаться и реагировать на происходящее. На асфальте видна его кровь. Присутствующие отгоняют правоохранителей, некоторые из полицейских пытаются вызвать скорую для пострадавшего. Впоследствии, по информации издания, в полиции заявили, что задержанный потерял сознание, но пришел в себя в карете скорой помощи и отказался от госпитализации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979284256.html
https://ria.ru/20241102/plennyy-1981458339.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981502621_0:0:805:605_1920x0_80_0_0_c25d10bb5fdd3329f04fdf92d0152aca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Страна.ua
СМИ: украинские полицейские, вероятно, убили призывника при мобилизации

"Страна.ua": украинские полицейские, вероятно, убили призывника при мобилизации

© СоцсетиСотрудники полиции Украины задерживают мужчину в Ровенской области. Кадр видео
Сотрудники полиции Украины задерживают мужчину в Ровенской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Соцсети
Сотрудники полиции Украины задерживают мужчину в Ровенской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало кадры жесткой силовой мобилизации в Ровенской области на Украине - там полицейские, возможно, убили призывника.
"Кадры силовой мобилизации в городе Сарны Ровенской области. В ходе задержания мужчине стало плохо. После того, как его повалили на землю, он перестал двигаться и не вставал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
На видео, опубликованном изданием, группа полицейских применяет физическую силу к задерживаемому. По данным "Страны.ua", в полиции заявили, что мужчину планировали доставить в военкомат для уточнения данных, так как он числился в розыске. Мужчину валят на землю, после чего один из полицейских наступает ему на шею коленом. Задержанный перестает двигаться и реагировать на происходящее. На асфальте видна его кровь. Присутствующие отгоняют правоохранителей, некоторые из полицейских пытаются вызвать скорую для пострадавшего.
Впоследствии, по информации издания, в полиции заявили, что задержанный потерял сознание, но пришел в себя в карете скорой помощи и отказался от госпитализации.
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
На Украине мужчина покончил с собой из-за принудительной мобилизации
22 октября, 12:09
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Украинский пленный: девять дней, проведенных на передовых позициях ВСУ в Харьковской области, были адом - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Мобилизованный украинец назвал службу на передовой "реальным адом"
Вчера, 04:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала