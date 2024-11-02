https://ria.ru/20241102/ukraina-1981503708.html

СМИ: украинские полицейские, вероятно, убили призывника при мобилизации

СМИ: украинские полицейские, вероятно, убили призывника при мобилизации - РИА Новости, 02.11.2024

СМИ: украинские полицейские, вероятно, убили призывника при мобилизации

Украинское издание "Страна.ua" опубликовало кадры жесткой силовой мобилизации в Ровенской области на Украине - там полицейские, возможно, убили призывника. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:30

2024-11-02T12:30

2024-11-02T12:51

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало кадры жесткой силовой мобилизации в Ровенской области на Украине - там полицейские, возможно, убили призывника. "Кадры силовой мобилизации в городе Сарны Ровенской области. В ходе задержания мужчине стало плохо. После того, как его повалили на землю, он перестал двигаться и не вставал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На видео, опубликованном изданием, группа полицейских применяет физическую силу к задерживаемому. По данным "Страны.ua", в полиции заявили, что мужчину планировали доставить в военкомат для уточнения данных, так как он числился в розыске. Мужчину валят на землю, после чего один из полицейских наступает ему на шею коленом. Задержанный перестает двигаться и реагировать на происходящее. На асфальте видна его кровь. Присутствующие отгоняют правоохранителей, некоторые из полицейских пытаются вызвать скорую для пострадавшего. Впоследствии, по информации издания, в полиции заявили, что задержанный потерял сознание, но пришел в себя в карете скорой помощи и отказался от госпитализации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979284256.html

https://ria.ru/20241102/plennyy-1981458339.html

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