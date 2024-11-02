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У украинцев в России появится страна-покровитель, заявил Сибига - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 02.11.2024 (обновлено: 17:07 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981499709.html
У украинцев в России появится страна-покровитель, заявил Сибига
У украинцев в России появится страна-покровитель, заявил Сибига - РИА Новости, 02.11.2024
У украинцев в России появится страна-покровитель, заявил Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на своей странице в соцсети Х, что у его сограждан в России появится страна-покровитель, которая планирует... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:09
2024-11-02T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
андрей сибига
владимир зеленский
мария львова-белова
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на своей странице в соцсети Х, что у его сограждан в России появится страна-покровитель, которая планирует взаимодействовать с властями России в рамках Женевских конвенций, не уточнив, что это за страна. Сибига утверждает, что в России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы "насильственно депортированных" детей. "Команда президента (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) работает над тем, чтобы вернуть наших людей, обеспечить им надлежащее лечение. На встрече в Канаде на этой неделе одно государство выразило готовность стать защищающей державой в соответствии с Женевскими конвенциями, чтобы помочь украинцам в России. Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным", — написал Сибига. Власти Украины регулярно обвиняют Россию в том, что ее представители якобы незаконно вывозят детей из страны. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что ведет работу по воссоединению детей из Донбасса и с Украины с семьями. В рамках этого процесса детей передают законным представителям, находящимся как в России, так и на Украине. Кроме того, СБУ в октябре заочно обвинила главу ДНР Дениса Пушилина в вывозе детей-сирот из Донбасса, которых отправляли в оздоровительный пансионат в Московской области. Такие мероприятия в украинской спецслужбе расценили как "насильственную депортацию".
https://ria.ru/20240311/deti-1932382859.html
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в мире, россия, украина, донбасс, андрей сибига, владимир зеленский, мария львова-белова, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Андрей Сибига, Владимир Зеленский, Мария Львова-Белова, Служба безопасности Украины
У украинцев в России появится страна-покровитель, заявил Сибига

Глава МИД Сибига: у граждан Украины в России появится страна-покровитель

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на своей странице в соцсети Х, что у его сограждан в России появится страна-покровитель, которая планирует взаимодействовать с властями России в рамках Женевских конвенций, не уточнив, что это за страна.
Сибига утверждает, что в России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы "насильственно депортированных" детей.
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"Команда президента (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) работает над тем, чтобы вернуть наших людей, обеспечить им надлежащее лечение. На встрече в Канаде на этой неделе одно государство выразило готовность стать защищающей державой в соответствии с Женевскими конвенциями, чтобы помочь украинцам в России. Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным", — написал Сибига.
Власти Украины регулярно обвиняют Россию в том, что ее представители якобы незаконно вывозят детей из страны. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что ведет работу по воссоединению детей из Донбасса и с Украины с семьями. В рамках этого процесса детей передают законным представителям, находящимся как в России, так и на Украине. Кроме того, СБУ в октябре заочно обвинила главу ДНР Дениса Пушилина в вывозе детей-сирот из Донбасса, которых отправляли в оздоровительный пансионат в Московской области. Такие мероприятия в украинской спецслужбе расценили как "насильственную депортацию".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассАндрей СибигаВладимир ЗеленскийМария Львова-БеловаСлужба безопасности Украины
 
 
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