У украинцев в России появится страна-покровитель, заявил Сибига
Глава МИД Сибига: у граждан Украины в России появится страна-покровитель
© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на своей странице в соцсети Х, что у его сограждан в России появится страна-покровитель, которая планирует взаимодействовать с властями России в рамках Женевских конвенций, не уточнив, что это за страна.
Сибига утверждает, что в России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы "насильственно депортированных" детей.
"Команда президента (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) работает над тем, чтобы вернуть наших людей, обеспечить им надлежащее лечение. На встрече в Канаде на этой неделе одно государство выразило готовность стать защищающей державой в соответствии с Женевскими конвенциями, чтобы помочь украинцам в России. Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным", — написал Сибига.
Власти Украины регулярно обвиняют Россию в том, что ее представители якобы незаконно вывозят детей из страны. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что ведет работу по воссоединению детей из Донбасса и с Украины с семьями. В рамках этого процесса детей передают законным представителям, находящимся как в России, так и на Украине. Кроме того, СБУ в октябре заочно обвинила главу ДНР Дениса Пушилина в вывозе детей-сирот из Донбасса, которых отправляли в оздоровительный пансионат в Московской области. Такие мероприятия в украинской спецслужбе расценили как "насильственную депортацию".
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