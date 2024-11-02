https://ria.ru/20241102/ukraina-1981499709.html

У украинцев в России появится страна-покровитель, заявил Сибига

У украинцев в России появится страна-покровитель, заявил Сибига - РИА Новости, 02.11.2024

У украинцев в России появится страна-покровитель, заявил Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на своей странице в соцсети Х, что у его сограждан в России появится страна-покровитель, которая планирует... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:09

2024-11-02T12:09

2024-11-02T17:07

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на своей странице в соцсети Х, что у его сограждан в России появится страна-покровитель, которая планирует взаимодействовать с властями России в рамках Женевских конвенций, не уточнив, что это за страна. Сибига утверждает, что в России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы "насильственно депортированных" детей. "Команда президента (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) работает над тем, чтобы вернуть наших людей, обеспечить им надлежащее лечение. На встрече в Канаде на этой неделе одно государство выразило готовность стать защищающей державой в соответствии с Женевскими конвенциями, чтобы помочь украинцам в России. Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным", — написал Сибига. Власти Украины регулярно обвиняют Россию в том, что ее представители якобы незаконно вывозят детей из страны. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что ведет работу по воссоединению детей из Донбасса и с Украины с семьями. В рамках этого процесса детей передают законным представителям, находящимся как в России, так и на Украине. Кроме того, СБУ в октябре заочно обвинила главу ДНР Дениса Пушилина в вывозе детей-сирот из Донбасса, которых отправляли в оздоровительный пансионат в Московской области. Такие мероприятия в украинской спецслужбе расценили как "насильственную депортацию".

https://ria.ru/20240311/deti-1932382859.html

https://ria.ru/20241101/vsu-1981261400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, донбасс, андрей сибига, владимир зеленский, мария львова-белова, служба безопасности украины