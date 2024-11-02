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Украина накопила минимальные запасы газа в ПХГ - РИА Новости, 02.11.2024
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11:41 02.11.2024 (обновлено: 13:13 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981494771.html
Украина накопила минимальные запасы газа в ПХГ
Украина накопила минимальные запасы газа в ПХГ - РИА Новости, 02.11.2024
Украина накопила минимальные запасы газа в ПХГ
Запасы газа в украинских подземных газовых хранилищах оказались минимальными для начала сезона отбора за всю историю, сообщил "Газпром". РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:41
2024-11-02T13:13
экономика
украина
денис шмыгаль
газпром
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Запасы газа в украинских подземных газовых хранилищах оказались минимальными для начала сезона отбора за всю историю, сообщил "Газпром". &quot;В украинских ПХГ к настоящему времени накоплено всего 12,7 миллиарда кубометров газа (с учетом буферного газа). Это минимальный из наблюдавшихся показателей к началу сезона отбора&quot;, — говорится в посте.В середине октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что запасы в ПХГ составляют 12,2 миллиарда кубометров — по его словам, этого достаточно для прохождения зимы.При этом власти Киева заявляли, что откладывают начало отопительного сезона, чтобы сэкономить газ.В июне министр энергетики Герман Галущенко утверждал, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, оставшихся не хватит, чтобы пережить зиму, а импорт электроэнергии не сможет покрыть дефицит.
https://ria.ru/20241102/gaz-1981492412.html
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экономика, украина, денис шмыгаль, газпром
Экономика, Украина, Денис Шмыгаль, Газпром
Украина накопила минимальные запасы газа в ПХГ

"Газпром": Украина накопила минимальные запасы газа для начала сезона отбора

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Запасы газа в украинских подземных газовых хранилищах оказались минимальными для начала сезона отбора за всю историю, сообщил "Газпром".
«

"В украинских ПХГ к настоящему времени накоплено всего 12,7 миллиарда кубометров газа (с учетом буферного газа). Это минимальный из наблюдавшихся показателей к началу сезона отбора", — говорится в посте.

В середине октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что запасы в ПХГ составляют 12,2 миллиарда кубометров — по его словам, этого достаточно для прохождения зимы.
При этом власти Киева заявляли, что откладывают начало отопительного сезона, чтобы сэкономить газ.
В июне министр энергетики Герман Галущенко утверждал, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, оставшихся не хватит, чтобы пережить зиму, а импорт электроэнергии не сможет покрыть дефицит.
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