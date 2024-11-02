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Медведев назвал главную цель руководства Украины - РИА Новости, 02.11.2024
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10:40 02.11.2024 (обновлено: 11:02 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981485564.html
Медведев назвал главную цель руководства Украины
Медведев назвал главную цель руководства Украины - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев назвал главную цель руководства Украины
Главным интересом нынешних руководителей Украины во главе с Владимиром Зеленским является удержаться у власти, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:40
2024-11-02T11:02
украина
дмитрий медведев
владимир зеленский
польша
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главным интересом нынешних руководителей Украины во главе с Владимиром Зеленским является удержаться у власти, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT, отметив, что при потери власти лучшим исходом для них станет миграция в Великобританию или Польшу.Медведев отметил, что во главе Украины стоит "нелегитимное лицо", которое представляет группу людей, захвативших власть и действующих в своих интересах."Каковы эти интересы? Они очень простые. Во-первых, просто удержаться у власти", - сказал Медведев.Зампред Совбеза РФ добавил, что Зеленский и его соратники будут стремиться как можно дольше сохранять свою власть на Украине, потому что для них это единственная гарантия жизни на Украине."Задача Зеленского и компании как можно дольше удержаться у власти. Пока они у власти - они живы. Как только их нет у власти - их не существует. В лучшем случае, это Польша или Лондон", - заключил Медведев.
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украина, дмитрий медведев, владимир зеленский, польша, в мире
Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Польша, В мире
Медведев назвал главную цель руководства Украины

Медведев: руководство Украины во главе с Зеленским стремится удержаться у власти

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главным интересом нынешних руководителей Украины во главе с Владимиром Зеленским является удержаться у власти, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT, отметив, что при потери власти лучшим исходом для них станет миграция в Великобританию или Польшу.
Медведев отметил, что во главе Украины стоит "нелегитимное лицо", которое представляет группу людей, захвативших власть и действующих в своих интересах.
«
"Каковы эти интересы? Они очень простые. Во-первых, просто удержаться у власти", - сказал Медведев.
Зампред Совбеза РФ добавил, что Зеленский и его соратники будут стремиться как можно дольше сохранять свою власть на Украине, потому что для них это единственная гарантия жизни на Украине.
"Задача Зеленского и компании как можно дольше удержаться у власти. Пока они у власти - они живы. Как только их нет у власти - их не существует. В лучшем случае, это Польша или Лондон", - заключил Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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