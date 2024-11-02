https://ria.ru/20241102/ukraina-1981485564.html

Медведев назвал главную цель руководства Украины

Медведев назвал главную цель руководства Украины - РИА Новости, 02.11.2024

Медведев назвал главную цель руководства Украины

Главным интересом нынешних руководителей Украины во главе с Владимиром Зеленским является удержаться у власти, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:40

2024-11-02T10:40

2024-11-02T11:02

украина

дмитрий медведев

владимир зеленский

польша

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главным интересом нынешних руководителей Украины во главе с Владимиром Зеленским является удержаться у власти, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT, отметив, что при потери власти лучшим исходом для них станет миграция в Великобританию или Польшу.Медведев отметил, что во главе Украины стоит "нелегитимное лицо", которое представляет группу людей, захвативших власть и действующих в своих интересах."Каковы эти интересы? Они очень простые. Во-первых, просто удержаться у власти", - сказал Медведев.Зампред Совбеза РФ добавил, что Зеленский и его соратники будут стремиться как можно дольше сохранять свою власть на Украине, потому что для них это единственная гарантия жизни на Украине."Задача Зеленского и компании как можно дольше удержаться у власти. Пока они у власти - они живы. Как только их нет у власти - их не существует. В лучшем случае, это Польша или Лондон", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html

украина

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украина, дмитрий медведев, владимир зеленский, польша, в мире