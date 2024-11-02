Лавров предупредил киевский режим, чем грозит срыв договоренностей
Лавров: чем дольше Киев срывает договоренности, тем меньше у него территорий
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Продолжение срыва договоренностей грозит Украине дальнейшей потерей территорий, заявил глава российского МИД России Сергей Лавров, выступая на XVI Ассамблее Русского мира.
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"Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима", — сказал он.
По словам министра, если бы в феврале 2014 года Украина выполнила все договоренности, то в ее составе остался бы Крым, а при выполнении договоренностей от февраля 2015-го — и Донбасс.
Накануне в интервью турецкой газете Hurriyet Лавров отметил, что мир в планы противников России пока не входит: Киев ответил на мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным в июне, вторжением в Курскую область и воздушными атаками на приграничные районы, США с союзниками по НАТО оказывают Украине всяческую помощь и обсуждают возможность нанесения ударов вглубь территории России западными дальнобойными ракетами, а Владимир Зеленский не отменил указ, запрещающий переговоры с Москвой.
При этом Россия готова к политическому урегулированию конфликта, добавил он. Но речь должна идти не о временном прекращении огня, а об устранении первопричин кризиса, таких как расширение НАТО на восток, создание угроз жизненным интересам безопасности России, нарушение киевским режимом прав русских и русскоязычных жителей Украины, подчеркнул глава МИД.
На прошлой неделе Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, что Россия недавно получила от Турции новые предложения по Украине и согласилась рассмотреть их. Но на следующий день Владимир Зеленский заявил, что никаких переговоров с Москвой вести не собирается. Президент назвал поведение киевской верхушки очень иррациональным и предположил, что ее действия направлены исключительно на то, чтобы показать, что вложения со стороны Запада и США были не напрасны. Тем не менее в вопросе переговоров мяч на стороне Киева, добавил Путин.
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