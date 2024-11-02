https://ria.ru/20241102/ukraina-1981484153.html

Лавров предупредил киевский режим, чем грозит срыв договоренностей

Лавров предупредил киевский режим, чем грозит срыв договоренностей - РИА Новости, 02.11.2024

Лавров предупредил киевский режим, чем грозит срыв договоренностей

Продолжение срыва договоренностей грозит Украине дальнейшей потерей территорий, заявил глава российского МИД России Сергей Лавров, выступая на XVI Ассамблее... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:25

2024-11-02T10:25

2024-11-02T11:26

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Продолжение срыва договоренностей грозит Украине дальнейшей потерей территорий, заявил глава российского МИД России Сергей Лавров, выступая на XVI Ассамблее Русского мира."Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима", — сказал он.По словам министра, если бы в феврале 2014 года Украина выполнила все договоренности, то в ее составе остался бы Крым, а при выполнении договоренностей от февраля 2015-го — и Донбасс.Накануне в интервью турецкой газете Hurriyet Лавров отметил, что мир в планы противников России пока не входит: Киев ответил на мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным в июне, вторжением в Курскую область и воздушными атаками на приграничные районы, США с союзниками по НАТО оказывают Украине всяческую помощь и обсуждают возможность нанесения ударов вглубь территории России западными дальнобойными ракетами, а Владимир Зеленский не отменил указ, запрещающий переговоры с Москвой.При этом Россия готова к политическому урегулированию конфликта, добавил он. Но речь должна идти не о временном прекращении огня, а об устранении первопричин кризиса, таких как расширение НАТО на восток, создание угроз жизненным интересам безопасности России, нарушение киевским режимом прав русских и русскоязычных жителей Украины, подчеркнул глава МИД.На прошлой неделе Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, что Россия недавно получила от Турции новые предложения по Украине и согласилась рассмотреть их. Но на следующий день Владимир Зеленский заявил, что никаких переговоров с Москвой вести не собирается. Президент назвал поведение киевской верхушки очень иррациональным и предположил, что ее действия направлены исключительно на то, чтобы показать, что вложения со стороны Запада и США были не напрасны. Тем не менее в вопросе переговоров мяч на стороне Киева, добавил Путин.

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html

https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, в мире, россия, сергей лавров, украина