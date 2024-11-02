https://ria.ru/20241102/ukraina-1981473577.html

Американское издание предрекло Киеву проблемы из-за продвижения ВС России

Американское издание предрекло Киеву проблемы из-за продвижения ВС России - РИА Новости, 02.11.2024

Американское издание предрекло Киеву проблемы из-за продвижения ВС России

Быстрое продвижение российских войск и действия авиации существенно осложнят для Украины ситуацию на линии фронта, пишет американское издание Newsweek. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T09:08

2024-11-02T09:08

2024-11-02T12:33

специальная военная операция на украине

украина

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Быстрое продвижение российских войск и действия авиации существенно осложнят для Украины ситуацию на линии фронта, пишет американское издание Newsweek. "Темпы продвижения и возможности авиации могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет стянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере без больших потерь среди военнослужащих", — говорится в статье. В последнее время западные СМИ все чаще обращают внимание на то, что ситуация на поле боя складывается для киевского режима плохо. Так, газета Washington Post, упомянув продвижение российской армии и задержки западной помощи, отмечало, что "суровая реальность", с которой сталкиваются ВСУ, может позволить российским войскам добиться больших успехов уже к 2025 году. Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис, в свою очередь, говорил в эфире YouTube-канала Deep Dive, что Украина продолжает лишаться территорий и несет при этом огромные потери. По его мнению, Киев испытывает проблемы на всех направлениях: тактическом, дипломатическом и политическом, а дальнейшие последствия могут быть еще более серьезными.Накануне Минобороны отчиталось, что за неделю российские войска освободили 12 населенных пунктов: Кругляковку в зоне ответственности группировки "Запад"; Александрополь и Катериновку в зоне Южной группировки; Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовку и Измайловку — в зоне группировки "Центр"; Доброволье, Новоукраинку, Шахтерское и Ясную Поляну — в зоне группировки "Восток". Потери ВСУ на разных направлениях составили около 17 тысяч солдат и сотни единиц техники.

https://ria.ru/20241027/spetsoperatsiya-1980383192.html

https://ria.ru/20241102/ostin-1981460642.html

украина

россия

донецкая народная республика

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украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша