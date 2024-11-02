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Американское издание предрекло Киеву проблемы из-за продвижения ВС России
Американское издание предрекло Киеву проблемы из-за продвижения ВС России - РИА Новости, 02.11.2024
Американское издание предрекло Киеву проблемы из-за продвижения ВС России
Быстрое продвижение российских войск и действия авиации существенно осложнят для Украины ситуацию на линии фронта, пишет американское издание Newsweek. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T09:08
2024-11-02T09:08
2024-11-02T12:33
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Быстрое продвижение российских войск и действия авиации существенно осложнят для Украины ситуацию на линии фронта, пишет американское издание Newsweek. "Темпы продвижения и возможности авиации могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет стянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере без больших потерь среди военнослужащих", — говорится в статье. В последнее время западные СМИ все чаще обращают внимание на то, что ситуация на поле боя складывается для киевского режима плохо. Так, газета Washington Post, упомянув продвижение российской армии и задержки западной помощи, отмечало, что "суровая реальность", с которой сталкиваются ВСУ, может позволить российским войскам добиться больших успехов уже к 2025 году. Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис, в свою очередь, говорил в эфире YouTube-канала Deep Dive, что Украина продолжает лишаться территорий и несет при этом огромные потери. По его мнению, Киев испытывает проблемы на всех направлениях: тактическом, дипломатическом и политическом, а дальнейшие последствия могут быть еще более серьезными.Накануне Минобороны отчиталось, что за неделю российские войска освободили 12 населенных пунктов: Кругляковку в зоне ответственности группировки "Запад"; Александрополь и Катериновку в зоне Южной группировки; Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовку и Измайловку — в зоне группировки "Центр"; Доброволье, Новоукраинку, Шахтерское и Ясную Поляну — в зоне группировки "Восток". Потери ВСУ на разных направлениях составили около 17 тысяч солдат и сотни единиц техники.
https://ria.ru/20241027/spetsoperatsiya-1980383192.html
https://ria.ru/20241102/ostin-1981460642.html
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украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
Американское издание предрекло Киеву проблемы из-за продвижения ВС России
Newsweek: Украине грозят проблемы из-за продвижения ВС РФ в Донбассе