https://ria.ru/20241102/ukraina-1981470121.html

Стало известно, что произошло на Западе из-за успеха ВС России на Украине

Стало известно, что произошло на Западе из-за успеха ВС России на Украине - РИА Новости, 02.11.2024

Стало известно, что произошло на Западе из-за успеха ВС России на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз отметил в соцсети X изменение в поведении Запада из-за успехов российских военных на Украине. "Неприятная реальность неудачной... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:48

2024-11-02T08:48

2024-11-02T09:46

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962143519_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_a79421ff580cb0e7532d6e24a1249d6a.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз отметил в соцсети X изменение в поведении Запада из-за успехов российских военных на Украине. "Неприятная реальность неудачной прокси-войны с Россией просачивается в мейнстрим", — написал он. Так журналист отреагировал на статью New York Times о том, что территориальные приобретения России во время конфликта с Украиной в 2024 году оказались самыми крупными с лета 2022 года. Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.

https://ria.ru/20241102/tramp-1981468123.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, украина, в мире