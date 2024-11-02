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Стало известно, что произошло на Западе из-за успеха ВС России на Украине - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 02.11.2024 (обновлено: 09:46 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981470121.html
Стало известно, что произошло на Западе из-за успеха ВС России на Украине
Стало известно, что произошло на Западе из-за успеха ВС России на Украине - РИА Новости, 02.11.2024
Стало известно, что произошло на Западе из-за успеха ВС России на Украине
Ирландский журналист Чей Боуз отметил в соцсети X изменение в поведении Запада из-за успехов российских военных на Украине. "Неприятная реальность неудачной... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:48
2024-11-02T09:46
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз отметил в соцсети X изменение в поведении Запада из-за успехов российских военных на Украине. "Неприятная реальность неудачной прокси-войны с Россией просачивается в мейнстрим", — написал он. Так журналист отреагировал на статью New York Times о том, что территориальные приобретения России во время конфликта с Украиной в 2024 году оказались самыми крупными с лета 2022 года. Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Стало известно, что произошло на Западе из-за успеха ВС России на Украине

Журналист Боуз отметил изменение в поведении Запада из-за успехов ВС РФ на СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО
Боевая работа артдивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз отметил в соцсети X изменение в поведении Запада из-за успехов российских военных на Украине.

"Неприятная реальность неудачной прокси-войны с Россией просачивается в мейнстрим", — написал он.

Так журналист отреагировал на статью New York Times о том, что территориальные приобретения России во время конфликта с Украиной в 2024 году оказались самыми крупными с лета 2022 года.

Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
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