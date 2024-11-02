Стало известно, что произошло на Западе из-за успеха ВС России на Украине
Журналист Боуз отметил изменение в поведении Запада из-за успехов ВС РФ на СВО
Боевая работа артдивизиона ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз отметил в соцсети X изменение в поведении Запада из-за успехов российских военных на Украине.
"Неприятная реальность неудачной прокси-войны с Россией просачивается в мейнстрим", — написал он.
Так журналист отреагировал на статью New York Times о том, что территориальные приобретения России во время конфликта с Украиной в 2024 году оказались самыми крупными с лета 2022 года.
Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
"Неприятная реальность неудачной прокси-войны с Россией просачивается в мейнстрим", — написал он.
Так журналист отреагировал на статью New York Times о том, что территориальные приобретения России во время конфликта с Украиной в 2024 году оказались самыми крупными с лета 2022 года.
Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.