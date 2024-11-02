https://ria.ru/20241102/ukraina-1981171071.html

Развязка близка. От Украины отвернулся ближайший союзник

Развязка близка. От Украины отвернулся ближайший союзник - РИА Новости, 02.11.2024

Развязка близка. От Украины отвернулся ближайший союзник

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев больше не считает Варшаву одним из ключевых партнеров, так как помощь в прежнем объеме не поступает. Отношения... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:00

2024-11-02T08:00

2024-11-02T08:03

украина

варшава

киев

владимир зеленский

анджей дуда

миг-29

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев больше не считает Варшаву одним из ключевых партнеров, так как помощь в прежнем объеме не поступает. Отношения между странами стали портиться еще в прошлом году, но до сих пор правящие элиты это опровергали. Почему рядом с Украиной не осталось ни одного союзника — в материале РИА Новости.Ушла любовьГоворя о поставках оружия, Дуда подчеркнул, что в 2022-м Польша отдала все что могла, причем очень быстро. По его словам, Варшава очень гордится этим, но сделать что-то еще просто не в состоянии. В связи с этим президент указал на сближение Киева с Берлином. "Германия сильнее нас экономически и финансово. Украинские власти, видимо, считают, что в трудные времена лучше дружить с таким партнером", — отметил он в интервью RadioZet.Журналист спросил его о жертвах Волынской резни. Действительно ли украинцы палец о палец не ударили, чтобы эксгумировать тела поляков, в отличие от солдат вермахта? "Такова, к сожалению, вся политика", — сказал Дуда. Опознание немцев для Киева нейтральная тема, а для поляков — болезненная. Президент добавил, что мог бы шантажировать данной проблемой киевские власти, стремящиеся в ЕС и НАТО, но по этическим соображениям воздержится от этого.Отношения настолько охладели, что Зеленский не счел нужным показать полякам секретное приложение к своему "плану победы". Дуда связывает это с тем, что украинские власти "не учитывают Польшу", поскольку знают: Варшава все равно не сможет ничем помочь.Правда, у поляков еще остались МиГ-29, но, чтобы передать их, от НАТО нужны гарантии замены — американскими истребителями. Предположительно, речь идет о 14 машинах.Зеленский не скрывает возмущения. "Это самолеты НАТО. Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам отказывали, потому что им самим не хватало. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", — рассказывал он.Примечательно, что Польша приобретает у Южной Кореи 980 танков K-2 "Черная пантера", 648 самоходных артиллерийских установок K-9 "Тандер", 48 легких штурмовиков FA-50 "Боевой орел" и 288 ракетных систем залпового огня K-239 "Чхонму". Сделка оценивается в 34,4 миллиарда долларов. И Дуда заверил: это оружие никогда не попадет на Украину, так как куплено на деньги польских налогоплательщиков.Польские волненияВ 2023-м киевские СМИ объясняли проблемы с Польшей парламентскими выборами. Дескать, желая поправить рейтинги, там решили убедить избирателей, что в их трудностях виноваты украинские перевозчики, беженцы и аграрии. Однако и в 2024-м отношения не наладились.Правоконсервативная партия "Право и солидарность" (ПиС) после выборов ушла в оппозицию, новый кабмин сформировала сложная коалиция либералов, левых, консерваторов. И особых успехов не добилась.По данным опроса IBRiS, 53,4% поляков оценивают деятельность правительства Туска отрицательно. При этом среди сторонников ПиС критиков — 85%, а среди тех, кто год назад голосовал за участников правящей коалиции — от 11 до 41%. К примеру, левые недовольны тем, что в угоду консервативным партнерам премьеру пришлось отказаться от идеи легализовать аборты.Варшава все так же противостоит украинским фермерам и дальнобойщикам, защищая интересы собственных производителей. И никаких потеплений с Киевом не намечается..Табачок врозьЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что в сложившейся ситуации поляки считают необходимым добиваться от Украины определенных преференций, в том числе по вопросу Волынской резни."Киев сегодня уязвим, Варшава хочет воспользоваться случаем. Украинским властям это не нравится, и вот мы наблюдаем дипломатическую пикировку. Причем это происходило бы при любом польском правительстве. Таковы ожидания избирателей. Историческая память консолидирует общество", — отметил он в беседе с РИА Новости.Варшава постепенно перевооружается, но уже не хочет помогать Киеву, как два года назад. "Сменились приоритеты. Если раньше союзники Украины рассчитывали укрепить собственную безопасность, накачивая ВСУ оружием, то сейчас они думают, что правильнее оставить его себе. Результатом накопившейся усталости европейцев от затянувшихся боевых действий стало четкое разделение поддержки киевского режима и интересов собственной обороноспособности", — подчеркнул эксперт.В свою очередь, бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко напомнил: в политике вообще не бывает друзей, а если кто-то хочет убедить вас в своей искренности, значит, он собирается что-то украсть."Украина и Польша спорили по поводу Волынской резни и 20 лет назад. Тут ничего нового. Что касается военных поставок, то в 2022-м Варшава действительно отдала все что могла. Но нужно иметь в виду: поляки занимаются перевооружением. Соответственно, они избавлялись от старья. Естественно, Дуда не хочет делиться с Зеленским теми танками, которые он недавно купил в Южной Корее", — рассуждает политолог.И добавляет: два года на этот нюанс старались не обращать внимания, а сами поляки нивелировали его проукраинской риторикой. Теперь же это не скрыть, и политики вынуждены называть вещи своими именами.

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974455679.html

https://ria.ru/20240517/gruziya-1946461255.html

украина

варшава

киев

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украина, варшава, киев, владимир зеленский, анджей дуда, миг-29