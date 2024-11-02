https://ria.ru/20241102/ufa-1981484268.html
В Уфе мужчины раздавали цветы прохожим, катаясь в бассейне в пикапе
В Уфе мужчины раздавали цветы прохожим, катаясь в бассейне в пикапе - РИА Новости, 02.11.2024
В Уфе мужчины раздавали цветы прохожим, катаясь в бассейне в пикапе
Сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы в отношении трёх уфимцев, которые катались в обустроенном в пикапе бассейне и раздавали... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:26
2024-11-02T10:26
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УФА, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы в отношении трёх уфимцев, которые катались в обустроенном в пикапе бассейне и раздавали прохожим цветы, сообщила ГИБДД Уфы в своем Telegram-канале. "В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где водитель Haval Poer King Kong, сделав в кузове своего пикапа мини-бассейн, перевозил в нем пассажиров. Перевозка пассажиров таким образом является нарушением правил дорожного движения", - говорится в релизе. Сотрудниками дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Уфы по данному факту была начата проверка. Личности водителя и пассажиров были установлены. В отношении них составлены административные материалы, рассказали в ведомстве. Так, двух 27-летних пассажиров, которые сидели в бассейне и раздавали прохожим цветы, оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности. А 22-летний водитель автомашины привлечен к ответственности за непристегнутый ремень безопасности, за нарушение правил перевозки пассажиров, а также за скрытие регистрационных знаков. В соцсетях пишут, что молодые люди таким образом рекламировали цветочный магазин. ГИБДД Уфы опубликовала видео из соцсетей, на котором двое молодых людей с голым торсом плещутся в импровизированном бассейне в кузове автомобиля. Они в руках держат белые розы. Водитель пикапа, задержанный правоохранителями, на кадрах говорит, что целью перевозки ребят было желание подарить людям хорошее настроение и цветы.
https://ria.ru/20241022/shtraf-1979259278.html
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происшествия, авто, уфа, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Уфа, ГИБДД МВД РФ
В Уфе мужчины раздавали цветы прохожим, катаясь в бассейне в пикапе
В Уфе мужчин, катавшихся в бассейне в пикапе и раздававших цветы, оштрафовали
УФА, 2 ноя - РИА Новости.
Сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы в отношении трёх уфимцев, которые катались в обустроенном в пикапе бассейне и раздавали прохожим цветы, сообщила ГИБДД Уфы в своем Telegram-канале
.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где водитель Haval Poer King Kong, сделав в кузове своего пикапа мини-бассейн, перевозил в нем пассажиров. Перевозка пассажиров таким образом является нарушением правил дорожного движения", - говорится в релизе.
Сотрудниками дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Уфы по данному факту была начата проверка. Личности водителя и пассажиров были установлены. В отношении них составлены административные материалы, рассказали в ведомстве.
Так, двух 27-летних пассажиров, которые сидели в бассейне и раздавали прохожим цветы, оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности. А 22-летний водитель автомашины привлечен к ответственности за непристегнутый ремень безопасности, за нарушение правил перевозки пассажиров, а также за скрытие регистрационных знаков.
В соцсетях пишут, что молодые люди таким образом рекламировали цветочный магазин.
ГИБДД Уфы опубликовала видео из соцсетей, на котором двое молодых людей с голым торсом плещутся в импровизированном бассейне в кузове автомобиля. Они в руках держат белые розы. Водитель пикапа, задержанный правоохранителями, на кадрах говорит, что целью перевозки ребят было желание подарить людям хорошее настроение и цветы.