https://ria.ru/20241102/ufa-1981484268.html

В Уфе мужчины раздавали цветы прохожим, катаясь в бассейне в пикапе

В Уфе мужчины раздавали цветы прохожим, катаясь в бассейне в пикапе - РИА Новости, 02.11.2024

В Уфе мужчины раздавали цветы прохожим, катаясь в бассейне в пикапе

Сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы в отношении трёх уфимцев, которые катались в обустроенном в пикапе бассейне и раздавали... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:26

2024-11-02T10:26

2024-11-02T10:34

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УФА, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы в отношении трёх уфимцев, которые катались в обустроенном в пикапе бассейне и раздавали прохожим цветы, сообщила ГИБДД Уфы в своем Telegram-канале. "В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где водитель Haval Poer King Kong, сделав в кузове своего пикапа мини-бассейн, перевозил в нем пассажиров. Перевозка пассажиров таким образом является нарушением правил дорожного движения", - говорится в релизе. Сотрудниками дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Уфы по данному факту была начата проверка. Личности водителя и пассажиров были установлены. В отношении них составлены административные материалы, рассказали в ведомстве. Так, двух 27-летних пассажиров, которые сидели в бассейне и раздавали прохожим цветы, оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности. А 22-летний водитель автомашины привлечен к ответственности за непристегнутый ремень безопасности, за нарушение правил перевозки пассажиров, а также за скрытие регистрационных знаков. В соцсетях пишут, что молодые люди таким образом рекламировали цветочный магазин. ГИБДД Уфы опубликовала видео из соцсетей, на котором двое молодых людей с голым торсом плещутся в импровизированном бассейне в кузове автомобиля. Они в руках держат белые розы. Водитель пикапа, задержанный правоохранителями, на кадрах говорит, что целью перевозки ребят было желание подарить людям хорошее настроение и цветы.

https://ria.ru/20241022/shtraf-1979259278.html

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происшествия, авто, уфа, гибдд мвд рф