https://ria.ru/20241102/udar-1981458224.html

В результате удара Ливана по Израилю пострадали семь человек

В результате удара Ливана по Израилю пострадали семь человек - РИА Новости, 02.11.2024

В результате удара Ливана по Израилю пострадали семь человек

Число пострадавших в результате обстрела города Тира в центральной части Израиля достигло семи, сообщает служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA). РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T04:22

2024-11-02T04:22

2024-11-02T10:14

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела города Тира в центральной части Израиля достигло семи, сообщает служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA). "После недавних сирен тревоги в Тире врачи скорой помощи и парамедики оказывают медицинскую помощь и эвакуируют в больницы Меир и Бейлинсон семерых пострадавших", - говорится в сообщении MDA в соцсети Х. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля после запуска ракет со стороны Ливана. Позже израильская армия заявила об обнаружении трех снарядов, летевших со стороны Ливана.

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Последствия ракетного удара Ливана по городу Тира в Израиле Семь человек пострадали в городе Тира в центральной части Израиля в результате обстрела, сообщает служба скорой помощи и публикует эти кадры. Ночью израильская армия сообщала о тревоге в этой части страны после запуска ракет со стороны Ливана. Тем временем в ночь на субботу Франс Пресс со ссылкой на ливанский минздрав писало, что жертвами израильских ударов в пятницу по провинции Баальбек-Хермель на востоке Ливана стали более 50 человек, более 70 ранены. 2024-11-02T04:22 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024