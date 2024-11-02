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В Свердловской области мужчина убил шампуром знакомого - РИА Новости, 02.11.2024
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16:23 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/ubiystvo-1981567452.html
В Свердловской области мужчина убил шампуром знакомого
В Свердловской области мужчина убил шампуром знакомого - РИА Новости, 02.11.2024
В Свердловской области мужчина убил шампуром знакомого
Житель Заречного Свердловской области обвиняется в убийстве своего знакомого, в сердце которого он вонзил шампур, сообщил журналистам старший помощник... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:23
2024-11-02T16:23
происшествия
свердловская область
заречный
россия
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Житель Заречного Свердловской области обвиняется в убийстве своего знакомого, в сердце которого он вонзил шампур, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. По версии следствия, утром во вторник 35-летний фигурант находился в гостях у своего знакомого. Мужчины распивали спиртное в частном доме в одном из поселков Белоярского района и поругались. "На почве ссоры обвиняемый вооружился приисканным на месте металлическим шампуром и нанес им удар в область сердца своему оппоненту. С полученным ранением пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось", – сказал Шульга. Свою вину мужчина признал, по ходатайству следователя СК его арестовали, добавил Шульга. "Известное выражение "Ищите женщину" как нельзя кстати применимо к этой криминальной ситуации. Как пояснил сыщикам уголовного розыска фигурант, поводом для конфликта стало то, что потерпевший незадолго до возникновения драки с гостем ударил свою подругу. Обвиняемый высказал ему претензию в том духе, что, мол, негоже бить женщину. На что хозяин жилища попросил его не вмешиваться в их отношения. После этого – слово за слово – между мужчинами и началась ссора, к сожалению, окончившаяся трагически", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
https://ria.ru/20241022/sud-1979311248.html
https://ria.ru/20241017/ubiystvo-1978537697.html
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происшествия, свердловская область, заречный, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Заречный, Россия, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
В Свердловской области мужчина убил шампуром знакомого

СК РФ: в Свердловской области мужчина убил шампуром знакомого

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Житель Заречного Свердловской области обвиняется в убийстве своего знакомого, в сердце которого он вонзил шампур, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
По версии следствия, утром во вторник 35-летний фигурант находился в гостях у своего знакомого. Мужчины распивали спиртное в частном доме в одном из поселков Белоярского района и поругались.
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"На почве ссоры обвиняемый вооружился приисканным на месте металлическим шампуром и нанес им удар в область сердца своему оппоненту. С полученным ранением пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось", – сказал Шульга.
Свою вину мужчина признал, по ходатайству следователя СК его арестовали, добавил Шульга.
"Известное выражение "Ищите женщину" как нельзя кстати применимо к этой криминальной ситуации. Как пояснил сыщикам уголовного розыска фигурант, поводом для конфликта стало то, что потерпевший незадолго до возникновения драки с гостем ударил свою подругу. Обвиняемый высказал ему претензию в том духе, что, мол, негоже бить женщину. На что хозяин жилища попросил его не вмешиваться в их отношения. После этого – слово за слово – между мужчинами и началась ссора, к сожалению, окончившаяся трагически", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
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ПроисшествияСвердловская областьЗаречныйРоссияАлександр ШульгаВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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