https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981612958.html
Минздрав Турции опроверг сообщения о массовых заражениях россиян
Минздрав Турции опроверг сообщения о массовых заражениях россиян - РИА Новости, 02.11.2024
Минздрав Турции опроверг сообщения о массовых заражениях россиян
Минздрав Турции в заявлении РИА Новости опроверг сообщения ряда СМИ и Telegram-каналов о якобы массовом заражении российских туристов вирусной инфекцией в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T20:20
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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Минздрав Турции в заявлении РИА Новости опроверг сообщения ряда СМИ и Telegram-каналов о якобы массовом заражении российских туристов вирусной инфекцией в курортной Анталье, это первый комментарий турецких властей.Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщали РИА Новости в муниципалитете."Негативной ситуации, о которой сообщают СМИ, согласно полученным нами данным из местных медицинских учреждений, нет", - заявили РИА Новости в ведомстве.Генконсульство РФ в Анталье ранее заявило РИА Новости, что, по данным профильных организаций Антальи, несмотря на ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается.По данным диппредставительства, местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов.По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем, генконсульство России в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования.
https://ria.ru/20241102/antalya-1981585946.html
https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981584116.html
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турция, анталья (провинция), здоровье - общество, россия, белек, в мире
Турция, Анталья (провинция), Здоровье - Общество, Россия, Белек, В мире
Минздрав Турции опроверг сообщения о массовых заражениях россиян
Минздрав Турции: массового заражения россиян в Анталье не было
АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Минздрав Турции в заявлении РИА Новости опроверг сообщения ряда СМИ и Telegram-каналов о якобы массовом заражении российских туристов вирусной инфекцией в курортной Анталье, это первый комментарий турецких властей.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщали РИА Новости в муниципалитете.
"Негативной ситуации, о которой сообщают СМИ, согласно полученным нами данным из местных медицинских учреждений, нет", - заявили РИА Новости в ведомстве.
Генконсульство РФ в Анталье ранее заявило РИА Новости, что, по данным профильных организаций Антальи
, несмотря на ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается.
По данным диппредставительства, местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов.
По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем, генконсульство России
в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования.