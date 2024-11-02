Рейтинг@Mail.ru
В Анталье заявили об отсутствии жалоб у россиян на "мощный вирус" - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:35 02.11.2024 (обновлено: 12:00 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981493986.html
В Анталье заявили об отсутствии жалоб у россиян на "мощный вирус"
В Анталье заявили об отсутствии жалоб у россиян на "мощный вирус" - РИА Новости, 02.11.2024
В Анталье заявили об отсутствии жалоб у россиян на "мощный вирус"
Медицинские учреждения в турецкой провинции Анталья, опрошенные корреспондентом РИА Новости, заявили агентству об отсутствии массовых жалоб от российских... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:35
2024-11-02T12:00
туризм
белек
россия
анталья (провинция)
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150121/17/1501211782_0:84:2200:1322_1920x0_80_0_0_3d3411e5af3e30dcc54605bd6d58c4dc.jpg
АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Медицинские учреждения в турецкой провинции Анталья, опрошенные корреспондентом РИА Новости, заявили агентству об отсутствии массовых жалоб от российских туристов по "мощному вирусу" в курортах региона, о котором сообщили в субботу ряд СМИ и Telegram-каналов. Отсутствие жалоб подтвердили и в Anatolia Hospital Antalya. "Нет такой ситуации, которую вы описали", - заявили корреспонденту РИА Новости в медучреждении. РИА Новости запросило информацию у генконсульства РФ в Анталье в связи с распространяемыми сообщениями.Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщили РИА Новости в муниципалитете.
https://ria.ru/20241030/turistka-1980968190.html
https://ria.ru/20241022/turtsiya-1979322665.html
белек
россия
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150121/17/1501211782_163:0:2038:1406_1920x0_80_0_0_ef7d7b5451792b07faeacec710482cf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белек, россия, анталья (провинция), турция, в мире
Туризм, Белек, Россия, Анталья (провинция), Турция, В мире
В Анталье заявили об отсутствии жалоб у россиян на "мощный вирус"

Медучреждения в Анталье заявили об отсутствии жалоб от россиян на мощный вирус

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции на катере в Анталье
Флаг Турции на катере в Анталье - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг Турции на катере в Анталье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Медицинские учреждения в турецкой провинции Анталья, опрошенные корреспондентом РИА Новости, заявили агентству об отсутствии массовых жалоб от российских туристов по "мощному вирусу" в курортах региона, о котором сообщили в субботу ряд СМИ и Telegram-каналов.
«

Нет, у нас нет таких случаев

Представитель больницы Serik Devlet Hastanes
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В турецком отеле умерла туристка из России
30 октября, 17:13
Отсутствие жалоб подтвердили и в Anatolia Hospital Antalya.
"Нет такой ситуации, которую вы описали", - заявили корреспонденту РИА Новости в медучреждении.
РИА Новости запросило информацию у генконсульства РФ в Анталье в связи с распространяемыми сообщениями.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщили РИА Новости в муниципалитете.
Турецкий банк - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Турецкий госбанк опроверг данные о проблемах с обменом валюты у россиян
22 октября, 14:13
 
ТуризмБелекРоссияАнталья (провинция)ТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала