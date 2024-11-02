https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981493986.html

В Анталье заявили об отсутствии жалоб у россиян на "мощный вирус"

В Анталье заявили об отсутствии жалоб у россиян на "мощный вирус" - РИА Новости, 02.11.2024

В Анталье заявили об отсутствии жалоб у россиян на "мощный вирус"

Медицинские учреждения в турецкой провинции Анталья, опрошенные корреспондентом РИА Новости, заявили агентству об отсутствии массовых жалоб от российских... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:35

2024-11-02T11:35

2024-11-02T12:00

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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Медицинские учреждения в турецкой провинции Анталья, опрошенные корреспондентом РИА Новости, заявили агентству об отсутствии массовых жалоб от российских туристов по "мощному вирусу" в курортах региона, о котором сообщили в субботу ряд СМИ и Telegram-каналов. Отсутствие жалоб подтвердили и в Anatolia Hospital Antalya. "Нет такой ситуации, которую вы описали", - заявили корреспонденту РИА Новости в медучреждении. РИА Новости запросило информацию у генконсульства РФ в Анталье в связи с распространяемыми сообщениями.Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщили РИА Новости в муниципалитете.

https://ria.ru/20241030/turistka-1980968190.html

https://ria.ru/20241022/turtsiya-1979322665.html

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белек, россия, анталья (провинция), турция, в мире