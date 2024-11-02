https://ria.ru/20241102/tramp-1981625689.html

СМИ раскрыли, с чего началось сотрудничество Трампа с Маском

СМИ раскрыли, с чего началось сотрудничество Трампа с Маском - РИА Новости, 02.11.2024

СМИ раскрыли, с чего началось сотрудничество Трампа с Маском

Взаимодействие между бизнесменом Илоном Маском и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом началось с одного сообщения, пишет газета New York Times со... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T22:32

2024-11-02T22:32

2024-11-02T22:32

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Взаимодействие между бизнесменом Илоном Маском и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом началось с одного сообщения, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.Как отмечает издание, Маск, проконсультировавшись с политическими экспертами, обнаружил, что Трамп мог победить в штатах Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания, заручившись поддержкой тех избирателей, которые склонны голосовать досрочно."Маск был ошеломлен — и поэтому он обратился к Трампу, тогда предполагаемому кандидату от Республиканской партии. Вам нужно прекратить говорить людям не голосовать досрочно", — пишет газета.Как отмечается в публикации, до этого кандидат в президенты активно выступал против досрочного голосования.Именно с того момента, пишут авторы статьи, началось политическое сотрудничество Маска и Трампа.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html

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в мире, выборы президента сша — 2024, сша, дональд трамп, илон маск