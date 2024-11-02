https://ria.ru/20241102/tramp-1981549943.html
Газета New York Times призвала голосовать против Трампа на выборах
Газета New York Times призвала голосовать против Трампа на выборах - РИА Новости, 02.11.2024
Газета New York Times призвала голосовать против Трампа на выборах
Редколлегия газеты New York Times выступила с призывом голосовать против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих в США президентских... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:03
2024-11-02T15:03
2024-11-02T16:22
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Редколлегия газеты New York Times выступила с призывом голосовать против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих в США президентских выборах. "Вы уже знаете Дональда Трампа. Он неспособен руководить страной... Американцы должны требовать улучшений. Голосуйте", - убеждают журналисты читателей. В своей краткой публикации редакционная коллегия газеты вменяет Трампу коррумпированность, неуважение к закону и лживость. По мнению издания, в случае победы Трамп якобы воспользуется властными полномочия для преследования политических оппонентов, прибегнет к массовым депортациям, отяготит жизнь бедных, среднего класса и представителей бизнеса, а также ухудшит климатическую ситуацию и ослабит международные союзы с участием США. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Газета New York Times призвала голосовать против Трампа на выборах
Газета New York Times призвала голосовать против Трампа на президентских выборах