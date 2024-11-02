https://ria.ru/20241102/tramp-1981486116.html
Трамп давно перестал быть несистемным игроком, считает эксперт
Трамп давно перестал быть несистемным игроком, считает эксперт - РИА Новости, 02.11.2024
Трамп давно перестал быть несистемным игроком, считает эксперт
Экс-президент и кандидат в президенты Дональд Трамп давно перестал быть несистемным игроком на политической арене США, поэтому его приход к власти вряд ли... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:44
2024-11-02T10:44
2024-11-02T10:44
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты Дональд Трамп давно перестал быть несистемным игроком на политической арене США, поэтому его приход к власти вряд ли изменит курс американской политики, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "Будет встраивание 100% Трампа в истеблишмент, и он уже встроен в истеблишмент. Посмотрите, у Трампа прекрасные отношения с американским ВПК, с американским бизнесом, с израильским лобби, он уже от части представитель этого истеблишмента, он давно перестал быть несистемным (игроком на политической арене США - ред.), каким он был в начале", - сказал он. Эксперт добавил, что произойдёт то, что происходило всегда - несмотря на предвыборные обещания изменить курс политики США, этот курс оставался неизменным. "Помните, (экс-президент США Барак) Обама говорил: "Я буду менять политику США", ему дали Нобелевскую премию, а что в итоге? Обама стал проводить практически тот же (политический - ред.) курс, что проводили до него", - пояснил Блохин. Он также предположил, что косвенные факторы указывают на вероятную победу Трампа в президентских выборах. "Какие косвенные факторы? Один из традиционных финансовых доноров демократов (американский миллиардер Джефф) Безос занял так называемую нейтральную позицию. Понятное дело, что его нейтральная позиция - это протрамповская. Его нейтралитет - это как раз показатель того, что он понимает, что президентом станет Трамп", - отметил эксперт. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп давно перестал быть несистемным игроком, считает эксперт
Эксперт Блохин: Трамп давно перестал быть несистемным игроком в политике США
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты Дональд Трамп давно перестал быть несистемным игроком на политической арене США, поэтому его приход к власти вряд ли изменит курс американской политики, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Будет встраивание 100% Трампа в истеблишмент, и он уже встроен в истеблишмент. Посмотрите, у Трампа прекрасные отношения с американским ВПК, с американским бизнесом, с израильским лобби, он уже от части представитель этого истеблишмента, он давно перестал быть несистемным (игроком на политической арене США - ред.), каким он был в начале", - сказал он.
Эксперт добавил, что произойдёт то, что происходило всегда - несмотря на предвыборные обещания изменить курс политики США, этот курс оставался неизменным.
«
"Помните, (экс-президент США Барак) Обама говорил: "Я буду менять политику США", ему дали Нобелевскую премию, а что в итоге? Обама стал проводить практически тот же (политический - ред.) курс, что проводили до него", - пояснил Блохин.
Он также предположил, что косвенные факторы указывают на вероятную победу Трампа в президентских выборах.
"Какие косвенные факторы? Один из традиционных финансовых доноров демократов (американский миллиардер Джефф) Безос занял так называемую нейтральную позицию. Понятное дело, что его нейтральная позиция - это протрамповская. Его нейтралитет - это как раз показатель того, что он понимает, что президентом станет Трамп", - отметил эксперт.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис
, Республиканскую – Трамп.