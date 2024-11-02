Трамп задал американцам неожиданный вопрос о России
Трамп задал американцам вопрос о Харрис, России и Китае
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп усомнился в способности Харрис вести переговоры с Россией и Китаем. Об этом он заявил во время выступления в Милуоки, которое транслировал телеканал Fox News.
"Доверили бы вы Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю. Доверили бы вы ей выводить нас из экономического кризиса? Не думаю. Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ", — сказал он.
"Доверили бы вы Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю. Доверили бы вы ей выводить нас из экономического кризиса? Не думаю. Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ", — сказал он.
Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов пообещал, что достигнет урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.