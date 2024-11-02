https://ria.ru/20241102/tramp-1981468123.html

Трамп задал американцам неожиданный вопрос о России

Трамп задал американцам неожиданный вопрос о России - РИА Новости, 02.11.2024

Трамп задал американцам неожиданный вопрос о России

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп усомнился в способности Харрис вести переговоры с Россией и Китаем. Об этом он заявил во время РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:27

2024-11-02T08:27

2024-11-02T16:29

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камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

сша

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп усомнился в способности Харрис вести переговоры с Россией и Китаем. Об этом он заявил во время выступления в Милуоки, которое транслировал телеканал Fox News."Доверили бы вы Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю. Доверили бы вы ей выводить нас из экономического кризиса? Не думаю. Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ", — сказал он. Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов пообещал, что достигнет урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html

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в мире, россия, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, сша, китай