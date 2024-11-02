https://ria.ru/20241102/tramp-1981393868.html

Вашингтон не готов отдать власть Трампу

Вашингтон не готов отдать власть Трампу - РИА Новости, 02.11.2024

Вашингтон не готов отдать власть Трампу

За три дня до президентских выборов в США уже ничто не может изменить их результат — мнение избирателей сформировано и никакие сюрпризы не способны его... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:00

2024-11-02T08:00

2024-11-02T08:00

аналитика

сша

выборы президента сша — 2024

дональд трамп

камала харрис

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За три дня до президентских выборов в США уже ничто не может изменить их результат — мнение избирателей сформировано и никакие сюрпризы не способны его поменять. И победитель уже известен, если анализировать динамику опросов в ходе трех последних президентских выборов, в которых принимал участие Дональд Трамп (до него таким количеством мог похвастаться только Франклин Рузвельт, который, правда, побеждал каждый раз), то не может быть никаких сомнений в победе экс-президента. Причем победе убедительной, внушительной — с большим преимуществом по количеству выборщиков (всего их 538). Позиции Трампа в семи колеблющихся штатах (а только они и определяют исход выборов) сейчас значительно лучше, чем в 2016 году, когда он выиграл выборы, и ощутимо сильнее, чем в 2020-м, когда он в части этих штатов уступил Байдену совсем немного. Опросы не дают истинной картины просто потому, что часть избирателей Трампа можно назвать тайными — они не афишируют своих симпатий к миллиардеру.Поведение американского истеблишмента также косвенно свидетельствует о том, что "хозяева жизни" видят реальный расклад — неслучайно в последние дни несколько влиятельных американских изданий отказались поддержать кого-либо из кандидатов, хотя подобная традиция насчитывала несколько десятилетий и нет никаких сомнений, что их симпатии сейчас на стороне Камалы Харрис. Поэтому демонстративное "воздержание" это, по сути, приговор нынешнему вице-президенту — в ее победу не верят даже ее влиятельнейшие сторонники, они же ненавистники Трампа.Тем не менее однозначно предсказать, что случится 6 ноября, на следующий день после выборов, невозможно — есть несколько вариантов развития событий.Первый и самый маловероятный — победа Камалы Харрис. Не спрашивайте, каким образом — ну вот так получилось и кандидат демократов выигрывает выборы с минимальным перевесом, вырвав у Трампа часть из семи колеблющихся штатов. Все звезды шоу-бизнеса поздравляют вице-президента, радуются европейцы, веселится и ликует Силиконовая долина — вот только Трамп и его сторонники не примут этот результат. Начнется оспаривание итогов в судах тех самых двух-трех штатов, которые решили исход выборов, требование пересчета голосов — и если суды будут проиграны или пересчет не изменит фамилию победителя, трамписты будут уверены, что выборы у них украли (причем уже вторые подряд).И организуют марш на Вашингтон — мирный поход в столицу для того, чтобы оказать давление на конгресс, потребовать справедливости. Причем, в отличии от 2020 года, все будет организованно куда более серьезно — это будет миллионная демонстрация против фальсификации выборов. Если к тому же новый конгресс окажется в руках республиканцев (они практически точно установят контроль над сенатом, а вот в палате представителей ситуация неопределенна, вероятнее всего у одной из партий окажется минимальное большинство), то народное возмущение будет поддержано законодателями. Максимальный разогрев наступит в том случае, если несколько штатов, контролируемых республиканцами, объявят о своем сомнении в результатах выборов и откажутся признавать их, потребовав вмешательства конгресса и (или) верховного суда. В этих условиях конгресс может не утвердить итоги выборов — особенно в том случае, если контроль за обеими палатами будет у республиканцев.И даже в случае утверждения итогов инаугурация Харрис 20 января может стать катализатором раскола, если часть штатов откажется признавать ее легитимность. Трамп будет колесить по стране, собирая толпы сторонников, выступая на митингах с требованием пересмотра итогов и осложняя работу нового правительства — кто помешает ему собрать 20 января, одновременно с церемонией инаугурации Харрис, свой массовый митинг — не для того, чтобы провозгласить себе президентом, а чтобы продемонстрировать народную поддержку?Дальнейшее развитие этого сценария может привести к реальному началу раскола и распада США — но мы сейчас оставим его, потому что действительно считаем маловероятным. Не потому, что Трамп не посмеет зайти так далеко, а потому что "нарисовать" победу Харрис при ожидаемом большом преимуществе Трампа практически невозможно.Так что куда вероятней другой сценарий — почти зеркальный. По которому за победой Трампа следует та же цепочка событий — только со стороны демократов. Непризнание ими победы экс-президента приведет к оспариванию результатов, судам и прочим ухищрениям — с той только разницей, что на их стороне будет не только большая часть истеблишмента и медиа, но и аппарат власти с Белым домом на вершине. Более того, администрация Байдена — Харрис может даже превратиться в администрацию Харрис, если Байден сразу после выборов уйдет в отставку, и Харрис займет пост главы государства. На два с половиной месяца, до инаугурации Трампа? А вот и нет — если итоги выборов будут поставлены под сомнение, суды затянутся, в конгрессе произойдет раскол (вплоть до того, что большинство в сенате за Трампа, а в палате представителей за Харрис) и он не сможет утвердить итоги голосования выборщиков, то правление Харрис может затянуться. А дальше могут начаться массовые волнения и беспорядки, митинги противников Трампа, не желающих прихода к власти "фашиста", толпы могут взять в осаду конгресс с требованиями не пускать к власти "диктатора". Включатся и демократические штаты — Нью-Йорк и Калифорния объявят о непризнании Трампа президентом, что, по сути, станет первой репетицией возможного распада США.Этот сценарий куда более вероятен — хотя практически наверняка он не будет доигран до финальной стадии и в итоге Трамп все-таки вступит в должность президента. Не будет доигран в этот раз — но что будет при его повторении на следующих выборах? При победе Джей Ди Вэнса — или его поражении, в которое не поверят трамписты?Существует, конечно, и третий сценарий событий после 5 ноября — самый спокойный. При котором Трамп выигрывает выборы, получает контроль над сенатом (а то и конгрессом целиком), и администрация Байдена — Харрис спокойно передает власть новой администрации. Демократы, конечно, пытаются оспорить итоги выборов в нескольких штатах, но, не сумев изменить результаты, смиряются с поражением и готовятся жить при втором сроке президента Трампа (не пугая друг друга тем, что за ним последуют еще два срока президентства Джей Ди Вэнса). Трампа даже не пытаются убить, а 20 января следующего года он спокойно приносит присягу в качестве 47-го президента США и приступает к формированию правительства.Однако это сценарий фантастического фильма, а не реальной американской жизни.

https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241101/ssha-1981141378.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис