https://ria.ru/20241102/tomagavk-1981452529.html

В США сделали неожиданное заявление о "Томагавках" для плана Зеленского

В США сделали неожиданное заявление о "Томагавках" для плана Зеленского - РИА Новости, 02.11.2024

В США сделали неожиданное заявление о "Томагавках" для плана Зеленского

Запрашиваемые в секретном пункте "плана победы" Владимира Зеленского дальнобойные ракеты "Томагавк" устарели и сняты с вооружения в США, написал американский... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T01:35

2024-11-02T01:35

2024-11-02T02:23

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Запрашиваемые в секретном пункте "плана победы" Владимира Зеленского дальнобойные ракеты "Томагавк" устарели и сняты с вооружения в США, написал американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети Х."Система "Томагавк" фактически снята с вооружения как система воздушного базирования, ее заменила система JASSM", — заявил эксперт.По его словам, на сегодняшний день у Пентагона нет достаточного запаса этих ракет даже для того, чтобы сделать Украине хотя бы одну полноценную доставку вооружений."Их нужно запустить сотнями, чтобы нанести хоть какой-то серьезный удар", — добавил он.Шрайвер также указал на недостатки этих ракет, заявив, что они медленные и архаичные, а также требуют специальных установок Aegis-Ashore, которые, по его словам, есть только в Польше и Румынии."Кроме того, любые крылатые ракеты НАТО, проникающие в воздушное пространство России, будут рассматриваться как готовящийся первый ядерный удар от США/НАТО. Передовые силы российского ответного удара наверняка нанесут удар до того, как "Томагавки" пересекут российскую территорию", — подытожил специалист.Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана победы Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". При этом чиновники США охарактеризовали эту просьбу как "абсолютно невыполнимую". В свою очередь, Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты, упрекнув Запад, что "между партнерами нет ничего конфиденциального".

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981409921.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981283921.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, оружие, крылатые ракеты, сво