https://ria.ru/20241102/ten-1981456234.html

Врач назвала продукты, которые помогут справиться с осенней хандрой

Врач назвала продукты, которые помогут справиться с осенней хандрой - РИА Новости, 02.11.2024

Врач назвала продукты, которые помогут справиться с осенней хандрой

Улучшить эмоциональное состояние и поддержать организм в осенний период помогут жирная рыба, орехи, шоколад и бананы, сообщила РИА Новости руководитель центра... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T03:12

2024-11-02T03:12

2024-11-02T20:55

общество

московская область (подмосковье)

здоровье

осень

настроение

врачи

продукты

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Улучшить эмоциональное состояние и поддержать организм в осенний период помогут жирная рыба, орехи, шоколад и бананы, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. "Лосось, тунец, скумбрия и другие виды жирной рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, которые играют важную роль в поддержании работы нервной системы. Исследования показывают, что омега-3 могут улучшить настроение и снизить риск депрессии, так как эти кислоты влияют на выработку серотонина — "гормона счастья", — рассказала врач. Повышенная утомляемость и раздражительность может быть связана с дефицитом магния. А полезные жирные кислоты и магний, который важен для поддержания нервной системы, содержатся в грецких орехах, миндале, семенах льна и тыквенных семечках. Кроме того, орехи содержат белок и полезные жиры, которые обеспечивают организм энергией, поддерживая уровень сахара в крови на стабильном уровне, объяснила терапевт. "Темный шоколад с высоким содержанием какао не только вкусное, но и полезное средство от хандры. Он способствует выработке эндорфинов — природных "гормонов удовольствия". Какао также содержит антиоксиданты, которые могут положительно влиять на состояние мозга, улучшая когнитивные функции и настроение", — отметила Тен. Также с осенними состояниями помогают бороться бананы, они богаты витамином B6, который участвует в выработке серотонина. Они также содержат калий, необходимый для нормальной работы нервной системы, и натуральные сахара, которые дают организму "быструю" энергию. В сочетании с клетчаткой, бананы помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, предотвращая резкие перепады настроения. Продукты из цельного зерна, такие как овсянка, коричневый рис и киноа, содержат сложные углеводы, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Они также являются источником триптофана — аминокислоты, из которой синтезируется серотонин. Постепенное высвобождение энергии из сложных углеводов помогает избегать усталости и сохранять чувство бодрости в течение дня. Пробиотики, содержащиеся в йогурте и других кисломолочных продуктах, по словам врача, положительно влияют не только на пищеварительную систему, но и на мозг. Исследования показывают, что здоровье кишечника связано с эмоциональным состоянием, и пробиотики могут помочь снизить уровень тревожности и улучшить настроение. "Правильное питание может стать мощным инструментом в борьбе с осенней хандрой. Включение в рацион продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, магнием, триптофаном и антиоксидантами, помогает поддерживать работу нервной системы и улучшать эмоциональное состояние. Регулярные приемы пищи с использованием этих ингредиентов помогут справиться с сезонным снижением настроения и чувствовать себя бодрее и энергичнее", — резюмировала доктор Тен.

https://ria.ru/20231027/stress-1905622694.html

https://ria.ru/20241031/privychki-1981165770.html

https://ria.ru/20241101/orvi-1981258536.html

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общество, московская область (подмосковье), здоровье, осень, настроение, врачи, продукты