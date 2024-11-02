https://ria.ru/20241102/temrezov-1981478561.html
Темрезов почтил память павших в годы депортации
Темрезов почтил память павших в годы депортации - РИА Новости, 02.11.2024
Темрезов почтил память павших в годы депортации
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов напомнил, что 2 ноября – скорбная дата в регионе, он почтил память павших в годы депортации. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T09:51
2024-11-02T09:51
2024-11-02T09:51
карачаево-черкесская республика
северный кавказ
казахстан
рашид темрезов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов напомнил, что 2 ноября – скорбная дата в регионе, он почтил память павших в годы депортации. "2 ноября 1943 года - скорбная дата в истории нашей многонациональной республики. Карачаевцы первыми из народов Северного Кавказа были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию. Особенную боль и несправедливую жестокость этому решению придает тот факт, что в это же самое время их братья, сыновья, отцы мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он добавил, что часть из высланных погибли в товарных вагонах по пути следования к местам ссылки, выжившие подверглись суровым испытаниям на чужбине. Но, несмотря на все тяготы и лишения, выпавшие на долю стойкого народа, карачаевцы не потеряли силу духа, а, напротив, закалились, еще больше сплотились и начали отстраивать новую жизнь с нуля. "Многие представители народа становились передовиками и Героями труда. А после возвращения на историческую родину трудолюбивые карачаевцы при поддержке всех народов республики с еще большим энтузиазмом возрождали отеческие дома, возделывали уже родную землю. Пример наших старших – это образец мужества, стойкости, патриотизма. Светлая память всем павшим в годы депортации. Искренние слова соболезнования семьям, чьи близкие не вернулись к родным очагам…" -отметил глава КЧР. Он подчеркнул, что национальная политика президента РФ Владимира Путина направлена на единство, сплочение и взаимоподдержку народов России. "Сегодня большая и дружная семья народов объединилась в едином стремлении противостоять внешним угрозам, созидать во имя великой страны и будущего наших детей", - резюмировал Темрезов.
https://ria.ru/20241030/razvitie-1980992649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный кавказ, казахстан, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Северный Кавказ, Казахстан, Рашид Темрезов
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов напомнил, что 2 ноября – скорбная дата в регионе, он почтил память павших в годы депортации.
"2 ноября 1943 года - скорбная дата в истории нашей многонациональной республики. Карачаевцы первыми из народов Северного Кавказа
были депортированы в Казахстан
и Среднюю Азию
. Особенную боль и несправедливую жестокость этому решению придает тот факт, что в это же самое время их братья, сыновья, отцы мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Он добавил, что часть из высланных погибли в товарных вагонах по пути следования к местам ссылки, выжившие подверглись суровым испытаниям на чужбине. Но, несмотря на все тяготы и лишения, выпавшие на долю стойкого народа, карачаевцы не потеряли силу духа, а, напротив, закалились, еще больше сплотились и начали отстраивать новую жизнь с нуля.
"Многие представители народа становились передовиками и Героями труда. А после возвращения на историческую родину трудолюбивые карачаевцы при поддержке всех народов республики с еще большим энтузиазмом возрождали отеческие дома, возделывали уже родную землю. Пример наших старших – это образец мужества, стойкости, патриотизма. Светлая память всем павшим в годы депортации. Искренние слова соболезнования семьям, чьи близкие не вернулись к родным очагам…" -отметил глава КЧР.
Он подчеркнул, что национальная политика президента РФ Владимира Путина направлена на единство, сплочение и взаимоподдержку народов России.
"Сегодня большая и дружная семья народов объединилась в едином стремлении противостоять внешним угрозам, созидать во имя великой страны и будущего наших детей", - резюмировал Темрезов.