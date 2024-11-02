https://ria.ru/20241102/temrezov-1981478561.html

Темрезов почтил память павших в годы депортации

Темрезов почтил память павших в годы депортации - РИА Новости, 02.11.2024

Темрезов почтил память павших в годы депортации

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов напомнил, что 2 ноября – скорбная дата в регионе, он почтил память павших в годы депортации. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T09:51

2024-11-02T09:51

2024-11-02T09:51

карачаево-черкесская республика

северный кавказ

казахстан

рашид темрезов

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов напомнил, что 2 ноября – скорбная дата в регионе, он почтил память павших в годы депортации. "2 ноября 1943 года - скорбная дата в истории нашей многонациональной республики. Карачаевцы первыми из народов Северного Кавказа были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию. Особенную боль и несправедливую жестокость этому решению придает тот факт, что в это же самое время их братья, сыновья, отцы мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он добавил, что часть из высланных погибли в товарных вагонах по пути следования к местам ссылки, выжившие подверглись суровым испытаниям на чужбине. Но, несмотря на все тяготы и лишения, выпавшие на долю стойкого народа, карачаевцы не потеряли силу духа, а, напротив, закалились, еще больше сплотились и начали отстраивать новую жизнь с нуля. "Многие представители народа становились передовиками и Героями труда. А после возвращения на историческую родину трудолюбивые карачаевцы при поддержке всех народов республики с еще большим энтузиазмом возрождали отеческие дома, возделывали уже родную землю. Пример наших старших – это образец мужества, стойкости, патриотизма. Светлая память всем павшим в годы депортации. Искренние слова соболезнования семьям, чьи близкие не вернулись к родным очагам…" -отметил глава КЧР. Он подчеркнул, что национальная политика президента РФ Владимира Путина направлена на единство, сплочение и взаимоподдержку народов России. "Сегодня большая и дружная семья народов объединилась в едином стремлении противостоять внешним угрозам, созидать во имя великой страны и будущего наших детей", - резюмировал Темрезов.

https://ria.ru/20241030/razvitie-1980992649.html

северный кавказ

казахстан

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Артем Смирнов

северный кавказ, казахстан, рашид темрезов