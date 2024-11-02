Сырский заявил об одном из самых мощных наступлений России с начала СВО
Главком ВСУ Сырский: ВС РФ ведут одно из самых мощных наступлений с начала СВО
© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российская армия проводит одно из самых мощных наступлений с начала конфликта, цитирует главкома ВСУ Александра Сырского издание "Страна.ua".
"Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений", — отметил он.
"Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений", — отметил он.
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Во время встречи с членами делегации Вооруженных сил Чехии Сырский проинформировал их о ситуации на линии фронта и назвал положение сложным.
Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
В среду Министерство обороны России сообщило, что российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. На следующий день подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.