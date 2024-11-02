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Сырский заявил об одном из самых мощных наступлений России с начала СВО - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 02.11.2024 (обновлено: 18:02 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/syrskiy-1981556587.html
Сырский заявил об одном из самых мощных наступлений России с начала СВО
Сырский заявил об одном из самых мощных наступлений России с начала СВО - РИА Новости, 02.11.2024
Сырский заявил об одном из самых мощных наступлений России с начала СВО
Российская армия проводит одно из самых мощных наступлений с начала конфликта, цитирует главкома ВСУ Александра Сырского издание "Страна.ua". "Активные боевые... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:33
2024-11-02T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российская армия проводит одно из самых мощных наступлений с начала конфликта, цитирует главкома ВСУ Александра Сырского издание "Страна.ua". "Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений", — отметил он. Во время встречи с членами делегации Вооруженных сил Чехии Сырский проинформировал их о ситуации на линии фронта и назвал положение сложным. Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.В среду Министерство обороны России сообщило, что российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. На следующий день подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981549756.html
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981470121.html
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в мире, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский заявил об одном из самых мощных наступлений России с начала СВО

Главком ВСУ Сырский: ВС РФ ведут одно из самых мощных наступлений с начала СВО

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российская армия проводит одно из самых мощных наступлений с начала конфликта, цитирует главкома ВСУ Александра Сырского издание "Страна.ua".

"Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений", — отметил он.
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Во время встречи с членами делегации Вооруженных сил Чехии Сырский проинформировал их о ситуации на линии фронта и назвал положение сложным.

Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
В среду Министерство обороны России сообщило, что российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. На следующий день подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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