https://ria.ru/20241102/syrskiy-1981556587.html

Сырский заявил об одном из самых мощных наступлений России с начала СВО

Сырский заявил об одном из самых мощных наступлений России с начала СВО - РИА Новости, 02.11.2024

Сырский заявил об одном из самых мощных наступлений России с начала СВО

Российская армия проводит одно из самых мощных наступлений с начала конфликта, цитирует главкома ВСУ Александра Сырского издание "Страна.ua". "Активные боевые... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:33

2024-11-02T15:33

2024-11-02T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

александр сырский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2205b88541ffe94b2b7148d402275987.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российская армия проводит одно из самых мощных наступлений с начала конфликта, цитирует главкома ВСУ Александра Сырского издание "Страна.ua". "Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений", — отметил он. Во время встречи с членами делегации Вооруженных сил Чехии Сырский проинформировал их о ситуации на линии фронта и назвал положение сложным. Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.В среду Министерство обороны России сообщило, что российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. На следующий день подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.

https://ria.ru/20241102/ukraina-1981549756.html

https://ria.ru/20241102/ukraina-1981470121.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр сырский, вооруженные силы украины