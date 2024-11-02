https://ria.ru/20241102/svo-1981579306.html

В зоне СВО произошел перелом, заявили в Госдуме

В зоне СВО произошел перелом, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.11.2024

В зоне СВО произошел перелом, заявили в Госдуме

В зоне спецоперации произошел перелом, заявил изданию Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:56

2024-11-02T16:56

2024-11-02T21:43

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В зоне спецоперации произошел перелом, заявил изданию Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин."Можно ответственно сказать, что перелом произошел", — считает политик.По словам депутата, интенсивность наступления российских войск растет на разных участках фронта. Особенно Швыткин отметил действия военных на Южнодонецком и Харьковском направлениях."Сейчас идет активное выдавливание противника", — констатировал он.Политик также добавил, что каждый населенный пункт, освобожденный российскими военными, имеет важное значение.В субботу Минобороны сообщило об освобождении сел Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. В среду российские военные заняли Кругляковку. На следующий день подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.

https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981618972.html

https://ria.ru/20241102/zapad-1981553909.html

россия

украина

донецкая народная республика

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безопасность, россия, госдума рф, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, харьковская область