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В зоне СВО произошел перелом, заявили в Госдуме
В зоне СВО произошел перелом, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.11.2024
В зоне СВО произошел перелом, заявили в Госдуме
В зоне спецоперации произошел перелом, заявил изданию Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:56
2024-11-02T16:56
2024-11-02T21:43
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В зоне спецоперации произошел перелом, заявил изданию Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин."Можно ответственно сказать, что перелом произошел", — считает политик.По словам депутата, интенсивность наступления российских войск растет на разных участках фронта. Особенно Швыткин отметил действия военных на Южнодонецком и Харьковском направлениях."Сейчас идет активное выдавливание противника", — констатировал он.Политик также добавил, что каждый населенный пункт, освобожденный российскими военными, имеет важное значение.В субботу Минобороны сообщило об освобождении сел Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. В среду российские военные заняли Кругляковку. На следующий день подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.
https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981618972.html
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В зоне СВО произошел перелом, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы Швыткин заявил о произошедшем переломе в зоне СВО