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В зоне СВО произошел перелом, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:56 02.11.2024 (обновлено: 21:43 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/svo-1981579306.html
В зоне СВО произошел перелом, заявили в Госдуме
В зоне СВО произошел перелом, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.11.2024
В зоне СВО произошел перелом, заявили в Госдуме
В зоне спецоперации произошел перелом, заявил изданию Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:56
2024-11-02T21:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
госдума рф
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В зоне спецоперации произошел перелом, заявил изданию Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин."Можно ответственно сказать, что перелом произошел", — считает политик.По словам депутата, интенсивность наступления российских войск растет на разных участках фронта. Особенно Швыткин отметил действия военных на Южнодонецком и Харьковском направлениях."Сейчас идет активное выдавливание противника", — констатировал он.Политик также добавил, что каждый населенный пункт, освобожденный российскими военными, имеет важное значение.В субботу Минобороны сообщило об освобождении сел Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. В среду российские военные заняли Кругляковку. На следующий день подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.
https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981618972.html
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россия
украина
донецкая народная республика
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безопасность, россия, госдума рф, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Госдума РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
В зоне СВО произошел перелом, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Швыткин заявил о произошедшем переломе в зоне СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В зоне спецоперации произошел перелом, заявил изданию Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Можно ответственно сказать, что перелом произошел", — считает политик.
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По словам депутата, интенсивность наступления российских войск растет на разных участках фронта. Особенно Швыткин отметил действия военных на Южнодонецком и Харьковском направлениях.
«
"Сейчас идет активное выдавливание противника", — констатировал он.
Политик также добавил, что каждый населенный пункт, освобожденный российскими военными, имеет важное значение.
В субботу Минобороны сообщило об освобождении сел Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. В среду российские военные заняли Кругляковку. На следующий день подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияГосдума РФУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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