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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в ходе неудавшихся атак в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/svo-1981531392.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в ходе неудавшихся атак в Курской области
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в ходе неудавшихся атак в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в ходе неудавшихся атак в Курской области
Группировка "Север" отразила четыре контратаки и сорвала попытки атак ВСУ на курском направлении, противник потерял до 30 человек, семеро сдались в плен,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:02
2024-11-02T14:02
специальная военная операция на украине
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курская область
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" отразила четыре контратаки и сорвала попытки атак ВСУ на курском направлении, противник потерял до 30 человек, семеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка и Новоивановка, а также сорваны попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино и Леонидово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, семь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.
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в мире, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в ходе неудавшихся атак в Курской области

Минобороны: Киев потерял до 30 человек в ходе неудавшихся атак в Курской области

© Минобороны РоссииВ Курской области
В Курской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Минобороны России
В Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" отразила четыре контратаки и сорвала попытки атак ВСУ на курском направлении, противник потерял до 30 человек, семеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка и Новоивановка, а также сорваны попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино и Леонидово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, семь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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