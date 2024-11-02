https://ria.ru/20241102/svo-1981531392.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в ходе неудавшихся атак в Курской области

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в ходе неудавшихся атак в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в ходе неудавшихся атак в Курской области

Группировка "Север" отразила четыре контратаки и сорвала попытки атак ВСУ на курском направлении, противник потерял до 30 человек, семеро сдались в плен,... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:02

2024-11-02T14:02

2024-11-02T14:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980439153_0:0:1902:1070_1920x0_80_0_0_6a1d069663cf2ac31e535e93f51443e6.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" отразила четыре контратаки и сорвала попытки атак ВСУ на курском направлении, противник потерял до 30 человек, семеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка и Новоивановка, а также сорваны попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино и Леонидово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, семь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, курская область, вооруженные силы украины