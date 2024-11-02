https://ria.ru/20241102/svo-1981527506.html
Украинцы страдают от постоянного предательства, заявил Мартиндейл
Украинцы страдают от постоянного предательства, заявил Мартиндейл - РИА Новости, 02.11.2024
Украинцы страдают от постоянного предательства, заявил Мартиндейл
Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ рассказал, что украинцы страдают от постоянного предательства, им приходится бороться за себя и свою... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:49
2024-11-02T13:49
2024-11-02T13:53
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ рассказал, что украинцы страдают от постоянного предательства, им приходится бороться за себя и свою безопасность."Их постоянно предают, они страдают, они страдают от постоянного предательства. Они это понимают. Им приходится бороться за себя, за свою безопасность, без этого они никому не нужны", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Такое впечатление, что они находятся в таком режиме выживания, они пытаются просто выжить. И поэтому их не столь беспокоит, кто ими руководит, их не беспокоит вопросы религиозной принадлежности. Это вопрос выживания для них, это самое главное", - добавил Мартиндейл. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Дэниэл Мартиндейл
Украинцы страдают от постоянного предательства, заявил Мартиндейл
Мартиндейл: украинцам приходится бороться за себя и свою безопасность
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ рассказал, что украинцы страдают от постоянного предательства, им приходится бороться за себя и свою безопасность.
"Их постоянно предают, они страдают, они страдают от постоянного предательства. Они это понимают. Им приходится бороться за себя, за свою безопасность, без этого они никому не нужны", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Такое впечатление, что они находятся в таком режиме выживания, они пытаются просто выжить. И поэтому их не столь беспокоит, кто ими руководит, их не беспокоит вопросы религиозной принадлежности. Это вопрос выживания для них, это самое главное", - добавил Мартиндейл.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ
территории гражданина США
Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине
с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР
сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве
Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"