https://ria.ru/20241102/svo-1981527506.html

Украинцы страдают от постоянного предательства, заявил Мартиндейл

Украинцы страдают от постоянного предательства, заявил Мартиндейл - РИА Новости, 02.11.2024

Украинцы страдают от постоянного предательства, заявил Мартиндейл

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ рассказал, что украинцы страдают от постоянного предательства, им приходится бороться за себя и свою... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:49

2024-11-02T13:49

2024-11-02T13:53

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ рассказал, что украинцы страдают от постоянного предательства, им приходится бороться за себя и свою безопасность."Их постоянно предают, они страдают, они страдают от постоянного предательства. Они это понимают. Им приходится бороться за себя, за свою безопасность, без этого они никому не нужны", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Такое впечатление, что они находятся в таком режиме выживания, они пытаются просто выжить. И поэтому их не столь беспокоит, кто ими руководит, их не беспокоит вопросы религиозной принадлежности. Это вопрос выживания для них, это самое главное", - добавил Мартиндейл. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241102/ukraina-1981527746.html

россия

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россия, сша, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл