Мартиндейл рассказал, как жители Украины переживали из-за раскола в УПЦ
Мартиндейл: жители Украины очень переживали из-за раскола в УПЦ
© РИА Новости / Виталий БелоусовДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, рассказал, что жители Украины очень переживали из-за раскола в Украинской православной церкви.
"Я сам христианин, но не православный. Поэтому мне как-то сложно говорить, как-то комментировать этот вопрос о расколе в Украинской православной церкви. Но, судя по реакции моих соседей в этой деревне, когда эта тема поднималась, все очень переживали из-за вот этого раскола в Украинской православной церкви", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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