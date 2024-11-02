https://ria.ru/20241102/svo-1981526535.html

Мартиндейл рассказал, как жители Украины переживали из-за раскола в УПЦ

Мартиндейл рассказал, как жители Украины переживали из-за раскола в УПЦ - РИА Новости, 02.11.2024

Мартиндейл рассказал, как жители Украины переживали из-за раскола в УПЦ

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, рассказал, что жители Украины очень переживали из-за раскола в Украинской православной церкви. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:47

2024-11-02T13:47

2024-11-02T13:54

специальная военная операция на украине

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украинская православная церковь

вооруженные силы украины

дэниэл мартиндейл

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, рассказал, что жители Украины очень переживали из-за раскола в Украинской православной церкви. "Я сам христианин, но не православный. Поэтому мне как-то сложно говорить, как-то комментировать этот вопрос о расколе в Украинской православной церкви. Но, судя по реакции моих соседей в этой деревне, когда эта тема поднималась, все очень переживали из-за вот этого раскола в Украинской православной церкви", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241102/martindejl-1981527303.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сша, украина, украинская православная церковь, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл