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Мартиндейл рассказал, как жители Украины переживали из-за раскола в УПЦ - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 02.11.2024 (обновлено: 13:54 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/svo-1981526535.html
Мартиндейл рассказал, как жители Украины переживали из-за раскола в УПЦ
Мартиндейл рассказал, как жители Украины переживали из-за раскола в УПЦ - РИА Новости, 02.11.2024
Мартиндейл рассказал, как жители Украины переживали из-за раскола в УПЦ
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, рассказал, что жители Украины очень переживали из-за раскола в Украинской православной церкви. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:47
2024-11-02T13:54
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
украинская православная церковь
вооруженные силы украины
дэниэл мартиндейл
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, рассказал, что жители Украины очень переживали из-за раскола в Украинской православной церкви. "Я сам христианин, но не православный. Поэтому мне как-то сложно говорить, как-то комментировать этот вопрос о расколе в Украинской православной церкви. Но, судя по реакции моих соседей в этой деревне, когда эта тема поднималась, все очень переживали из-за вот этого раскола в Украинской православной церкви", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20241102/martindejl-1981527303.html
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россия, сша, украина, украинская православная церковь, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Украинская православная церковь, Вооруженные силы Украины, Дэниэл Мартиндейл
Мартиндейл рассказал, как жители Украины переживали из-за раскола в УПЦ

Мартиндейл: жители Украины очень переживали из-за раскола в УПЦ

© РИА Новости / Виталий БелоусовДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, рассказал, что жители Украины очень переживали из-за раскола в Украинской православной церкви.
"Я сам христианин, но не православный. Поэтому мне как-то сложно говорить, как-то комментировать этот вопрос о расколе в Украинской православной церкви. Но, судя по реакции моих соседей в этой деревне, когда эта тема поднималась, все очень переживали из-за вот этого раскола в Украинской православной церкви", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Помогавший ВС России американец рассказал о поддержке родственников
Вчера, 13:49
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаУкраинская православная церковьВооруженные силы УкраиныДэниэл Мартиндейл
 
 
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