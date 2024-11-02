https://ria.ru/20241102/svo-1981525613.html

Мартиндейл рассказал, чем хотел бы заняться после СВО

Мартиндейл рассказал, чем хотел бы заняться после СВО - РИА Новости, 02.11.2024

Мартиндейл рассказал, чем хотел бы заняться после СВО

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что по окончании СВО хотел бы заняться фермерским делом и завести семью в России. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:44

2024-11-02T13:44

2024-11-02T15:03

специальная военная операция на украине

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сша

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вооруженные силы украины

дэниэл мартиндейл

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что по окончании СВО хотел бы заняться фермерским делом и завести семью в России. "Когда война закончится и восстановится мир, я хотел бы снова заняться фермерским делом. Я хотел бы завести семью в России. Возможно, заняться выпуском фермерского хозяйственного оборудования для российского рынка, для международного рынка", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241102/svo-1981523938.html

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Американец Мартиндейл о желании завести семью и заняться фермерским делом в России Американец Мартиндейл, находившийся с февраля 2022 года на Украине и передававший сведения российским силовикам, заявил, что по окончании СВО хотел бы заняться фермерским делом и завести семью в России. 2024-11-02T13:44 true PT0M29S

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россия, сша, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл