https://ria.ru/20241102/svo-1981525613.html
Мартиндейл рассказал, чем хотел бы заняться после СВО
Мартиндейл рассказал, чем хотел бы заняться после СВО - РИА Новости, 02.11.2024
Мартиндейл рассказал, чем хотел бы заняться после СВО
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что по окончании СВО хотел бы заняться фермерским делом и завести семью в России. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:44
2024-11-02T13:44
2024-11-02T15:03
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что по окончании СВО хотел бы заняться фермерским делом и завести семью в России. "Когда война закончится и восстановится мир, я хотел бы снова заняться фермерским делом. Я хотел бы завести семью в России. Возможно, заняться выпуском фермерского хозяйственного оборудования для российского рынка, для международного рынка", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Американец Мартиндейл о желании завести семью и заняться фермерским делом в России
Американец Мартиндейл, находившийся с февраля 2022 года на Украине и передававший сведения российским силовикам, заявил, что по окончании СВО хотел бы заняться фермерским делом и завести семью в России.
2024-11-02T13:44
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россия, сша, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Дэниэл Мартиндейл
Мартиндейл рассказал, чем хотел бы заняться после СВО
Мартиндейл заявил, что хотел бы завести семью в России после СВО