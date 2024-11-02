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Киев не заботится о населении Украины, заявил Мартиндейл - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:43 02.11.2024 (обновлено: 13:56 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/svo-1981524851.html
Киев не заботится о населении Украины, заявил Мартиндейл
Киев не заботится о населении Украины, заявил Мартиндейл - РИА Новости, 02.11.2024
Киев не заботится о населении Украины, заявил Мартиндейл
Киевский режим не заботится о населении Украины, считает помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:43
2024-11-02T13:56
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
дэниэл мартиндейл
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киевский режим не заботится о населении Украины, считает помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл. На пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" Мартиндейл заявил, что украинцы страдают от постоянного предательства, борются за свою безопасность и пытаются просто выжить. "Никто не заботится об их благосостоянии", - сказал он. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20241027/noen-1979810735.html
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россия, украина, сша, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Дэниэл Мартиндейл
Киев не заботится о населении Украины, заявил Мартиндейл

Мартиндейл: киевские власти не заботятся об украинском населении

© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киевский режим не заботится о населении Украины, считает помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл.
На пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" Мартиндейл заявил, что украинцы страдают от постоянного предательства, борются за свою безопасность и пытаются просто выжить.
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"Никто не заботится об их благосостоянии", - сказал он.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныДэниэл Мартиндейл
 
 
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