Киев не заботится о населении Украины, заявил Мартиндейл
Мартиндейл: киевские власти не заботятся об украинском населении
© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киевский режим не заботится о населении Украины, считает помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл.
На пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" Мартиндейл заявил, что украинцы страдают от постоянного предательства, борются за свою безопасность и пытаются просто выжить.
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"Никто не заботится об их благосостоянии", - сказал он.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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