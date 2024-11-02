https://ria.ru/20241102/svo-1981524519.html

Украинских солдат отправляют на смерть, заявил Мартиндейл

Украинских солдат отправляют на смерть, заявил Мартиндейл - РИА Новости, 02.11.2024

Украинских солдат отправляют на смерть, заявил Мартиндейл

Украинских солдат отправляют на верную смерть, их потери огромны, рассказал помогавший Вооруженным силам России американец Дэниэл Мартиндейл. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:42

2024-11-02T13:42

2024-11-02T13:56

специальная военная операция на украине

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сша

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дэниэл мартиндейл

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинских солдат отправляют на верную смерть, их потери огромны, рассказал помогавший Вооруженным силам России американец Дэниэл Мартиндейл. "Местные в деревне, где я находился, говорили, что, по сути, украинских солдат отправляют на верную смерть и делают это без всяких на то оснований. И судя по тому, что я видел с точки зрения перемещения войск, что я видел, что происходило в соседних домах, потери огромные у Украины", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на просьбу оценить потери ВСУ. Он сообщил, что в августе 2024 года приехала группа украинцев-пехотинцев, которая направилась на фронт, их было около сотни. Примерно через месяц их заменили по ротации, из этих ста солдат осталось семь. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241102/svo-1981525613.html

россия

сша

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россия, сша, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл