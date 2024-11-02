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Украинских солдат отправляют на смерть, заявил Мартиндейл - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 02.11.2024 (обновлено: 13:56 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/svo-1981524519.html
Украинских солдат отправляют на смерть, заявил Мартиндейл
Украинских солдат отправляют на смерть, заявил Мартиндейл - РИА Новости, 02.11.2024
Украинских солдат отправляют на смерть, заявил Мартиндейл
Украинских солдат отправляют на верную смерть, их потери огромны, рассказал помогавший Вооруженным силам России американец Дэниэл Мартиндейл. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:42
2024-11-02T13:56
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
дэниэл мартиндейл
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинских солдат отправляют на верную смерть, их потери огромны, рассказал помогавший Вооруженным силам России американец Дэниэл Мартиндейл. "Местные в деревне, где я находился, говорили, что, по сути, украинских солдат отправляют на верную смерть и делают это без всяких на то оснований. И судя по тому, что я видел с точки зрения перемещения войск, что я видел, что происходило в соседних домах, потери огромные у Украины", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на просьбу оценить потери ВСУ. Он сообщил, что в августе 2024 года приехала группа украинцев-пехотинцев, которая направилась на фронт, их было около сотни. Примерно через месяц их заменили по ротации, из этих ста солдат осталось семь. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Дэниэл Мартиндейл
Украинских солдат отправляют на смерть, заявил Мартиндейл

Мартиндейл: украинских солдат отправляют на верную смерть

© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинских солдат отправляют на верную смерть, их потери огромны, рассказал помогавший Вооруженным силам России американец Дэниэл Мартиндейл.
"Местные в деревне, где я находился, говорили, что, по сути, украинских солдат отправляют на верную смерть и делают это без всяких на то оснований. И судя по тому, что я видел с точки зрения перемещения войск, что я видел, что происходило в соседних домах, потери огромные у Украины", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на просьбу оценить потери ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он сообщил, что в августе 2024 года приехала группа украинцев-пехотинцев, которая направилась на фронт, их было около сотни. Примерно через месяц их заменили по ротации, из этих ста солдат осталось семь.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныДэниэл Мартиндейл
 
 
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