Украинских солдат отправляют на смерть, заявил Мартиндейл
Мартиндейл: украинских солдат отправляют на верную смерть
© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинских солдат отправляют на верную смерть, их потери огромны, рассказал помогавший Вооруженным силам России американец Дэниэл Мартиндейл.
"Местные в деревне, где я находился, говорили, что, по сути, украинских солдат отправляют на верную смерть и делают это без всяких на то оснований. И судя по тому, что я видел с точки зрения перемещения войск, что я видел, что происходило в соседних домах, потери огромные у Украины", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на просьбу оценить потери ВСУ.
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Он сообщил, что в августе 2024 года приехала группа украинцев-пехотинцев, которая направилась на фронт, их было около сотни. Примерно через месяц их заменили по ротации, из этих ста солдат осталось семь.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".