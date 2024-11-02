https://ria.ru/20241102/svo-1981523938.html

Мартиндейл поблагодарил эвакуировавших его российских солдат

Мартиндейл поблагодарил эвакуировавших его российских солдат - РИА Новости, 02.11.2024

Мартиндейл поблагодарил эвакуировавших его российских солдат

Помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл поблагодарил российских солдат, которые пересекли линию фронта, чтобы его эвакуировать. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:40

2024-11-02T13:40

2024-11-02T13:57

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дэниэл мартиндейл

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл поблагодарил российских солдат, которые пересекли линию фронта, чтобы его эвакуировать. "Мне нужно поблагодарить солдат 29-й армии, которые пересекли линию фронта, чтобы меня эвакуировать, они действовали очень профессионально. Было очень много угроз со стороны украинских беспилотников, и артиллерийский обстрел шел, но благодаря ним я был эвакуирован на российскую территорию", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241027/noen-1979810735.html

https://ria.ru/20241101/svo-1981447443.html

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россия, сша, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл